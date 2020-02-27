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FIFA'dan kiralık oyuncu transferine kısıtlama

FIFA, yeni sezonda kiralık oyuncu transferinde değişikliğe gitti. Buna göre takımlar 2020 Haziran ayından itibaren 22 yaş üstü toplam 8 oyuncuyu kiralık olarak transfer edip gönderebilecek.

27.02.2020 20:52 | Son Güncelleme: 27.02.2020 21:34
FIFA'dan kiralık oyuncu transferine kısıtlama

'nin Zürih kentinde FIFA'nın yaptığı toplantı sonrası kiralık transferiyle ilgili bazı sınırlamalar getirdiğini açıkladı. Buna göre 2020'nin Haziran ayıyla birlikte geçilecek yeni sistemde, 22 yaş ve üstü kiralamada gelen ve giden oyuncu dahil en fazla 8 oyuncuya izni verilecek.

2022/2023 sezonu sonunda ise bu rakam 6'ya düşürülecek. 2022/23 ile birlikte iki kulüp arasında ise kiralamada 3'er oyuncuya izin hakkı verilecek.

Kaynak: İHA

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