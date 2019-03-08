FIFA, Transfer Yasağı Verdiği Chelsea'nin Erteleme Talebini Reddetti

FIFA, kuralları ihlal gerekçesiyle iki dönem transfer yasağı koyduğu İngiliz ekibi Chelsea'nin, cezanın ertelenmesine yönelik itirazını reddettiğini duyurdu. FIFA'dan yapılan açıklamada, söz konusu cezanın temyiz aşamasında olması nedeniyle, ertelenmesine yönelik Chelsea'den gelen talebin kabul edilmediği belirtildi.

600 BİN İSVİÇRE FRANGI CEZA VERİLMİŞTİ

İngiltere temsilcisi, istediği takdirde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurarak, cezaya itiraz edebilecek. Chelsea, 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle geçen ay FIFA tarafından iki dönem transferden men cezasına çarptırılmıştı. FIFA, Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Londra ekibine 600 bin, İngiltere Futbol Federasyonuna ise 510 bin İsviçre frangı para cezası da vermişti.

Kaynak: AA