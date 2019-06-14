FIFA 20'nin Türkiye fiyatları hayranlarını üzecek

Milyonlarca oyuncunun oynadığı ünlü futbol oyunu FIFA 20'nin Türkiye için fiyatları açıklandı. 27 Eylül'de yayınlanacak oyunun fiyatları belli oldu. Play Station 4 için 429 TL, Xbox One için ise 427,5 TL olacak. Bu rakamlar Standart Edition için olan en uygun fiyatlar...

Fifa 20 fiyatı belli oldu oyun ön siparişe açıldı. Üç sürüm halinde yayınlanacak olan Fifa 20'nin özellikle Ultimate Edition fiyatı serinin hayranlarını oldukça üzecek.

FİYATLAR HAYRANLARI ÜZECEK!

27 Eylül'de PC, PlayStation 4 ve Xbox One için yayınlanacak. Nintendo Switch ise Legacy adlı bir başka Fifa 20 sürümü yayınlanacak. Bu sürümde Fifa 20'nin yeni sokak futbolu modu Volta ve bazı yeni özellikler yer almayacak. Ön siparişe açılan Fifa 20'nin ön sipariş fiyatları da ortaya çıktı. Fifa 20'nin PlayStation 4 ve Xbox One fiyatları şöyle;

XBOX ONE

Standart Edition

FIFA 20 Standard Edition'ı ÖN SİPARİŞ VERİN ve şunlara sahip olun:

En Fazla 3 Rare Gold Paketi (3 Hafta Boyunca Haftada 1 Paket)

Special Edition FUT Setleri

427,50 TL

Champions Edition

FIFA 20 Champions Edition'ı ÖN SİPARİŞ VERİN ve şunlara sahip olun:

3 Gün Erken Erişim (24 Eylül Tarihinden İtibaren Oynayın)

En fazla 12 Rare Gold Paketi (12 Hafta Boyunca Haftada 1 Paket)

Special Edition FUT Setleri

558 TL

Ultimate Edition

FIFA 20 Ultimate Edition'ı 5 Ağustos'a kadar ÖN SİPARİŞ VERİN ve şunlara sahip olun:

3 Gün Erken Erişim (24 Eylül Tarihinden İtibaren Oynayın)

En fazla 24 Rare Gold Paketi (12 Hafta Boyunca Haftada 2 Paket)

Special Edition FUT Setleri

Oyuncu Eşyasını İzlemek İçin Takas Edilemez Eşyalar

627 TL

PS4

Standart Sürüm: 429 TL

Şampiyonlar Sürümü: 559 TL

Ultimate Sürüm: 609 TL

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