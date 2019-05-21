FIFA 20, Google Stadia'da Olacak mı?

Önümüzdeki yaz mevsiminde kullanıma sunulması beklenen Google Stadia platformu, sıradan bir bilgisayar, ortalama bir akıllı telefon ya da internete bağlanabilen TV'nizden her seviyedeki oyunu oynamanıza imkan tanıyor.

GOOGLE STADİA NEDİR?

Kullanıcılar nasıl ki Netflix üzerinden film/dizi seçip izliyorsa, Google Stadia ile kullanıcılar oyun seçip oynayabilecek. Üstelik bütün yük Google'ın server'larında olacağı için, sıradan bir notebook ile en güncel oyunları en iyi görüntü kalitesiyle oynamak mümkün olacak. Kullanıcıya düşen tek yük, en az 25 megabit internet hattı olacak. Zira oyunlar kendi makinenizde değil, bulut üzerinde (Google'ın server'larında) çalıştığı için, tüm görsel ve işitsel veriler internet üzerinden gelecek. Peki Google Stadia'nın ilk oyunları arasında FIFA 20 bulunacak mı?

GOOGLE'IN CEO'SU PİCHAİ'NİN FAVORİ OYUNU

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte konuşan Google'ın CEO'su Sundar Pichai, favori oyununun FIFA 19 olduğunu açıkladı. Stadia'da ise Google'ın partnerleri arasında Unreal, Unity ve Havok adlı oyun motorları bulunuyor. FIFA serisi ise son yıllarda EA'nin kendi geliştirdiği ve Battlefield serisiyle büyük övgü alan Frostbite ile geliştiriliyor. Google, henüz Frostbite motoru ile ilgili bir açıklama yapmış değil fakat CEO Pichai'nin FIFA 19 söylemi, Stadia'da FIFA 20'nin oynanabileceğine ilişkin bir ipucu olduğu şeklinde yorumlandı.

FİFA 20'NİN ÇIKIŞ TARİHİ

Google Stadia, öngörüldüğü gibi yaz mevsiminde aktif olursa, FIFA 20'nin platforma katılması için hala zaman var demektir. Zira FIFA serisi son yıllarda eylül ayının son haftasında kullanıcılarla buluyor. Yüksek ihtimalle FIFA 20 de 27 Eylül Cuma günü yayınlanmış olacak. Google Stadia gibi bir platformun, hızla daha çok kullanıcıya ulaşmasında FIFA 20 gibi bir bileşenin çok fayda sağlayacağı aşikar. Önümüzdeki günlerde FIFA 20'nin resmi duyurusuyla yapımın Google Stadia'da olup olmayacağı da netlik kazanmaya başlayacak.