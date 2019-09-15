Avustralya'yı yenen Fransa, Dünya Kupası'nda üçüncü oldu

15.09.2019 13:22

FIBA Dünya Kupası'ndaki üçüncülük maçında Avustralya, ilk çeyreği 16-11 önde tamamladı. Avustralya maçın devre arasına da 30-21'lik skorla üstün girdi. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde de hakimiyetini sürdüren Avustralya, bu bölümü de 46-42 önde bitirdi.

2014'TE DE BRONZ MADALYA KAZANMIŞLARDI

Mücadelede bir ara 15 sayı geriye düşen Fransa, sonrasında toparlandı. Fransa son periyodun başında ilk defa öne geçti ve ardından bulduğu sayılarla üstünlüğünü koruyarak mücadeleden 67-59 galip ayrıldı. Fransa bu sonuçla 2014 Dünya Kupası'ndan sonra ikinci defa bronz madalyaya uzandı.

Kaynak: DHA