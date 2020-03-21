15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel

15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe kalkışması sırasında, Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü'ne ait zarar gören varlıklar için karar verildi. Buna göre FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün önde gelen isimlerinden eski YAŞ üyesi Akın Öztürk, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 150 bin 537 TL tazminat ödeyecek.

21.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:03

Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminde Ankara Büyükşehir Belediyesi Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü'nün zarar gören varlıkları için tazminat davasında kararı açıkladı. Açıklanan kararda, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile eski YAŞ üyesi Akın Öztürk'ün Ankara Büyükşehir Belediye'sine 150 bin 537 TL tazminat ödeyeceği belirtildi.

ZARAR GÖREN KAMU VARLIKLARI İÇİN KARAR AÇIKLANDI

15 Temmuz darbe girişiminde, başkent Ankara'da tank ve F-16'larla saldırı düzenleyen FETÖ'cü askerler, çok sayıda insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olurken aynı zamanda şehrin cadde ve sokaklarına, TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Ankara Emniyeti, Gölbaşı Özel Harekat başta olmak üzere kamuya ait varlıklara ağır hasar verdi. EGO Genel Müdürlüğü de terör örgütünün darbe girişimi sırasında otobüsler, duraklar, sinyalizasyon ve levhalar gibi varlıklara verdiği zararın karşılaması amacıyla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve darbe girişiminin bir numaralı ismi eski Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi Akın Öztürk aleyhine tazminat davası açtı. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada FETÖ elebaşı Gülen ve Öztürk'ün 150 bin 537 TL tazminat ödemesine karar verildi.

TAZMİNAT, YASAL FAİZİYLE TAHSİL EDİLECEK

Mahkeme kararında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ödenmesine karar verilen "darbe girişimi" tazminatının 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsil edileceği de belirtildi. Kararda ayrıca tazminatın davalılar FETÖ elebaşı Gülen ve Akın Öztürk'ten birlikte veya ayrı ayrı alınabileceğini de bildirildi. Mahkeme kararı gazete ilanıyla duyurarak tebliğ etti.

15 Temmuz'da verilen zararlar için açılan tazminat davası sonuçlandı: Gülen ve Öztürk 150 bin TL ödeyecek

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Akın Öztürk, 150 bin TL 'darbe girişimi' tazminatı ödeyecek

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