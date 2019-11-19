FETÖ'cü Enes Kanter'in top süremediği anlar alay konusu oldu
NBA'de Phoenix Suns'ın Boston Celtics'i konuk ettiği maçta, FETÖ'cü Enes Kanter'in başarısız top sürmesi sosyal medyada tiye alındı.
Terörist elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter, yaptığı hareketle rezil oldu. Boston forması giyen FETÖ'cü Enes Kanter'in top süremediği anlar, karşılaşmada çok konuşuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri güldürdü.
FETÖ'CÜ ENES TİYE ALINDI
Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA), Boston Celtisc ile Phoenix Suns karşı karşıya geldi. Topu kontrol edemeyen FETÖ'cü Enes'in top sürme çabası, sosyal medyada da gündem olurken, izleyenleri güldürdü.
O'NEAL DALGA GEÇTİ
NBA eski oyuncusu Shaquille O'Neal, Enes Kanter'in top süremediği anları hesabından paylaşarak kahkaha attı. "Kanter burada sıcak patates oynuyor" diyen O'Neal, Kanter'le dalga geçti.
FETÖ ELEBAŞINA 'BABAM' DEMİŞTİ
FETÖ elebaşına "babam" diyerek soyadını "Gülen" yapan Enes Kanter'e Amerika'da tepkiler bitmek bilmiyor. Her defasında Türk vatandaşlarının tepkisini çeken Enes Kanter, küstah paylaşımlarına da devam ediyor. FETÖ'cü Kanter son olarak FETÖ elebaşı Gülen ile olan fotoğrafını "Bir derdim var, bin dermana değişmem." notuyla paylaşmıştı.
Haber Videosu: FETÖ'cü Enes Kanter'in top süremediği anlar alay konusu oldu