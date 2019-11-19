FETÖ'cü Enes Kanter'in top süremediği anlar alay konusu oldu

19.11.2019 14:56 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:13

Terörist elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter, yaptığı hareketle rezil oldu. Boston forması giyen FETÖ'cü Enes Kanter'in top süremediği anlar, karşılaşmada çok konuşuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri güldürdü.

FETÖ'CÜ ENES TİYE ALINDI

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA), Boston Celtisc ile Phoenix Suns karşı karşıya geldi. Topu kontrol edemeyen FETÖ'cü Enes'in top sürme çabası, sosyal medyada da gündem olurken, izleyenleri güldürdü.

O'NEAL DALGA GEÇTİ

NBA eski oyuncusu Shaquille O'Neal, Enes Kanter'in top süremediği anları hesabından paylaşarak kahkaha attı. "Kanter burada sıcak patates oynuyor" diyen O'Neal, Kanter'le dalga geçti.

FETÖ ELEBAŞINA 'BABAM' DEMİŞTİ

FETÖ elebaşına "babam" diyerek soyadını "Gülen" yapan Enes Kanter'e Amerika'da tepkiler bitmek bilmiyor. Her defasında Türk vatandaşlarının tepkisini çeken Enes Kanter, küstah paylaşımlarına da devam ediyor. FETÖ'cü Kanter son olarak FETÖ elebaşı Gülen ile olan fotoğrafını "Bir derdim var, bin dermana değişmem." notuyla paylaşmıştı.