FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı
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FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı

25.01.2021 14:36 | Son Güncelleme: 25.01.2021 15:43
FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı

NBA'de forma giyen ve FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen Enes Kanter, dünyanın en zengin ailesi olarak kabul edilen Rockefeller'ların torunu Ariana Rockefeller ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar, aralarındaki ilişkiyi doğruladı.

FETÖ Terör Örgütü'ne yakınlığı ile bilinen NBA oyuncusu Enes Kanter, dünyanın en zengin ve güçlü ailelerinden Rockefeller'ın torunu Ariana Rockefeller ile samimiyeti ilerletti.

David Rockefeller'ın torunu, David Rockefeller Jr.'ın 38 yaşındaki kızı olan Ariana Rockefeller New York'ta yaşıyor ve moda tasarımcılığı yapıyor.

FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockfeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı

UZUN ZAMANDIR SIK SIK NEW YORK'TA BULUŞUYORLAR

Portland Trail Blazers kulübünde oynayan 28 yaşındaki FETÖ firarisi Enes Kanter'in, Ariana Rockefeller ile birkaç aydır ilişki içinde olduğuna dair yabancı bazı spor gazetelerinde bilgiler paylaşıldı. Kanter ve Rockefeller'ın hayvan hakları konularında ortak projelerde yer alırken tanışıp yakınlaştıkları söyleniyor. İkilinin uzun zamandır sık sık New York'ta bir araya geldikleri, NBA sezon boşluklarını birlikte geçirdikleri konuşuluyor.

SOSYAL MEDYADA FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Sezon sırasında da Portland'da buluştuklarına dair söylentiler olan çiftin beraber, Portland'ın turistik ve simgesel binası önünde fotoğraf çekip her ikisinin de Instagram hesapları üzerinden paylaşmaları bu söylentilerin gerçek olduğu algısını yarattı.

FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockfeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı

New York'ta yaşayan Rockefeller ailesi finans ve endüstriden politikaya kadar bütün alanlarda dünyanın en sözü geçen ailesi olarak sayılıyor. Rockefeller hanedanının kurucularından Ariana Rockefeller'ın dedesi David Rockefeller 22 Mart 2017'de 102 yaşında vefat etmişti.

AİLENİN SERVETİ 15 TRİLYON DOLAR!

Rockefeller hanedanının servetinin 5 ila 15 trilyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Yaşamını New York'ta sürdüren Ariana Rockefeller'ın 2.8 milyar dolardan fazla kişisel serveti olduğu söyleniyor.

FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockfeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı

Ariana Rockefeller, sivil toplumla iç içe bir hayırsever (philanthropist) olarak tanınıyor. 2019 yılında yatırımcı Matthew Bucklin'den boşanan Rockefeller'ın ismi uzun zamandır kimse ile birlikte geçmiyordu. Kanter'in ise ünlü güreşçi Dana Brooke'dan Aralık ayında ayrıldığı; ayrılık nedeninin Kanter'in Brooke'u aldatması olduğu konuşuldu.

Enes Kanter, Instagram hesabında kendisi için "Hizmetin Hizmetkarı" tanımlamasını kullanıyor. Yakın zaman içinde Amerikan vatandaşlığı almak istediği konuşulan Kanter'in kendine yeni ve yabancı bir isim seçeceği de söyleniyor. Rockefeller ve Kanter ikilisi, paylaştıkları samimi görüntü ve mesajlara her geçen gün bir yenisini ekliyorlar.

FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockfeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı
FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı
Haber Yorumları (8)
HIZIR ACİL: Hep para hep para delisi akillisi hep para sevdalisi...
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ALPER: belli zaten bu rezillerin neyin pesinde oldugu. . . yeni taktikleri bu Rockefeller dunyaya hakim diye haberleri okuya okuya demisler kancayi bunlara takalim, darbe ise yaramadi yahudi taktikleri ile Turkiye yi ele gecirelim. . , kadin 38 bu vatan haini rezil 28 yasinda ordan bile anlasiliyor neyin pesinde olduklari. . . manevi babasi olacak sigirin yeni taktigidir bu. . . MIT gozunu acik tutsun. . . disarida daha cok operasyon bekliyoruz MIT ten. . dunyayi cehenneme cevirin su hainlere. . .
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AHHH AHHHH: ÖYLE BABALAR BİZİ BULMAZ Kİ :)
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