FETÖ'cü Enes Kanter'in kardeşi İstanbul'a gelmiyor!

18.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 18.11.2019 11:08

Darüşşafaka, Çarşamba günü Eurocup'ın 8. haftasında İspanyol temsilcisi Joventut Badalona'yı konuk edecek. İspanyol ekibi Joventut Badalona'da forma giyen FETÖ firarisi Enes Kanter'in kardeşi Kerem Kanter, hakkında hiçbir yakalama kararı bulunmamasına rağmen Türkiye'ye gelmeme kararı aldı.

"BENİ İZLEMEK İSTEYEN SEYİRCİLERİMİZDEN ÖZÜR DİLERİM"

Kerem Kanter, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "20 Kasım'daki Eurocup maçımız için Türkiye'ye gelmeyeceğim. Tekrar beni izlemek isteyen seyircilerden özür dilerim. Takımıma başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.