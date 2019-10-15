FETÖ'cü Enes Kanter, Barış Pınarı Harekatı için ABD'ye yalvardı

15.10.2019 17:24

Kendisini FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak tanıtan Enes Kanter, ABD'de FOX Business kanalında Varney&Co isimli programa konuk oldu. FETÖ'cü Kanter, ABD'nin Barış Pınarı Harekatı'na müdahale etmesi için yalvardı.

"TÜRKİYE'Yİ YANLIŞ YOLA SOKUYOR"

Türkiye hakkında kara propaganda ve iftira kampanyasına devam eden FETÖ üyesi Enes Kanter, ABD'nin Türkiye yaptırım uygulaması için senatör ve milletvekilleriyle görüştüğünü ifade etti. Hainlik konusunda çığır açan FETÖ'cü Kanter, "Erdoğan, Türkiye'yi yanlış yola sokuyor. ABD yaptırım uygularsa bu sorun çözülür" diyerek aynı zamanda YPG'ye karşı yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın sonlandırılmasına da destek verdi.

FETÖ ELABAŞINA 'BABAM' DEMİŞTİ

FETÖ elebaşına "babam" diyerek soyadını "Gülen" yapan Enes Kanter'e Amerika'da tepki çekmişti. FETÖ'cü Kanter son olarak FETÖ elebaşı Gülen ile olan fotoğrafını "Bir derdim var, bin dermana değişmem." notuyla paylaşmıştı.