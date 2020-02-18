Fernando Torres'in Transferinin Hikayesi

18.02.2020 00:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 00:20

2007 yazında genç yaşta kaptan olduğu Atletico Madrid'den Liverpool'a transfer olan İspanyol forvet Fernando Torres, Kırmızılar'da geçirdiği 3,5 senede adeta Premier Lig'i kasıp kavurdu. El Nino lakaplı Torres, 142 maçta 81 kaydettiği Anfield Road seyircilerinin sevgilisi oldu. İşte Torres'in 'yuvam' dediği Atletico'dan efsane olduğu Liverpool'a transferinin hikayesi...