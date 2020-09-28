Fernando Muslera'nın acı günü! Annesini kaybetti
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Fernando Muslera'nın acı günü! Annesini kaybetti

28.09.2020 08:08 | Son Güncelleme: 28.09.2020 08:24

Geçtiğimiz sezon geçirdiği sakatlık nedeniyle formasından uzak kalan Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera'nın annesi vefat etti.

Galatasaray'ın Uruguaylı Fernando Muslera'nın annesi Norma hayatını kaybetti. Uruguaylı file bekçisi, geçtiğimiz annesini görmek için izin almıştı.

GALATASARAY'DAN TAZİYE MESAJI

Sarı-kırmızılılar, Muslera'nın annesi için yayımladığı taziye mesajında, "Kaptanımız Fernando Muslera'nın değerli annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Muslera ve ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Fernando Muslera'nın acı günü! Annesini kaybetti
Fernando Muslera'nın acı günü! Annesini kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
DURAN TEKERLEK: akrabam ölmüş gibi üzüldüm ya la
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DURAN TEKERLEKE CVP: Sen büyük ihtimalle sivaslısın Ayyaş .
Yayından Kaldır
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