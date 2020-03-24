Fernando Muslera, Erdoğan'ı eleştirdiği iddia edilen sözlere açıklık getirdi Fernando Muslera, Uruguay basınına verdiği röportajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıkladı. Muslera sosyal medyadan, "Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan'ın, hükümetin, sağlık bakanının ve bütün sağlık personelinin özverili çalışmasını her geçen gün ekranlardan ve sosyal medyadan takip ediyoruz" dedi.

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Muslera, Uruguay basınına verdiği röportajın bir kısmının yanlış anlaşıldığı gerekçesiyle sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Muslera'nın Instagram'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Herkese Merhaba. Dünya olarak Zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde. Sosyal medya da gördüğüm kadarıyla yaptığım bir ropörtajda kullandığım sözlerim tamamen yanlış anlaşılmış. Dinine çok bağlı bir insan olarak dinle ilgili olumsuz bir yorum yapmam söz konusu olamaz. Dünya olarak Korku ve Şüphe dolu bir dönemden geçiyoruz. 9 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve hayatımı bu güzel ülkede kazanıyorum ve burayı hep 2. ülkem gibi görüyorum. Cumhurbaşkanı Sn. Erdoğan'ın, hükümetin, sağlık bakanının ve bütün sağlık personelinin özverili çalışmasını her geçen gün ekranlardan ve sosyal medyadan takip ediyoruz. Sağlık konusu spordan, futboldan ve her şeyden daha önemli ve değerlidir. Bütün kalbim ve dualarım Sizlerle... Sabırlı olalım ve Evde kalalım... Sizleri çok seviyorum #evdekal"

"HER GÜN NEREDEYSE 300 YENİ VAKA ORTAYA ÇIKIYOR"

Fernando Muslera, Uruguay basınına "Teknik Direktör Fatih Terim ve Başkan Yardımcısı Albayrak'ın testinin pozitif çıktı. Geçen hafta çarşamba günü hepimize test yaptılar. Abdurrahim Albayrak ile iki haftadan daha önce uzun süre önce görüşmüştük. Ancak, onunla görüşen sportif direktör ile sık sık konuşuyoruz. Bizim çeviri işlerimizi sürekli sportif direktör yapıyor. Her gün neredeyse 300 yeni vaka ortaya çıkıyor. İtalya, bugün ilk defa vaka sayısını düşürmeyi başardı. Bunu da karantinaya borçlular. Bu hastalığı ya eve taşıdıysam diye düşünüyorum bazen, aileme bakıyorum ve her şey bir anda travmatik oluyor. Yaza doğru gidiyoruz ve iklim değiştiği için biraz alerjim artıyor. Burnum sürekli kaşınıyor ve hapşırıyorum. Bu önceden de vardı ama şimdi koronavirüs semptomu gibi geliyor. Kulübün tavsiyesi Türkiye'de kalmamız. Doktor bize seyahatlerin çok büyük problem çıkarabileceğini söyledi. Bu nedenle Türkiye'de kalmaya karar verdik." açıklamasında bulunmuştu.