Haberler » Spor » Fernando Muslera, bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlayacak - Spor

Fernando Muslera, bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlayacak

Yaklaşık 10 senedir ülkemizde futbol oynayan ve duruşuyla herkesin takdirini alan Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, bu ayki maaşının hepsini şehit ailelerine bağışladı.

02.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:58
Fernando Muslera, bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlayacak

'ın yıldız kalecisi , son kararıyla birlikte taraflı tarafsız herkesin alkışını topladı.

BU AYKİ MAAŞINI ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLAYACAK

Yaklaşık 10 senedir ülkemizde hayatını sürdüren ve karakteriyle ülkedeki herkesin saygısını kazanan Fernando Muslera, bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlama kararı aldı. Muslera'nın bağışlayacağı tutar, 375 bin euro (2.5 milyon TL) olacak.

Muslera'nın bu kararı, sadece Galatasaraylılar tarafından değil tüm Türkiye tarafından takdir edildi.


Haber Videosu

: Fernando Muslera, bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlayacak
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (20)

Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler