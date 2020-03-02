Fernando Muslera, bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlayacak
Yaklaşık 10 senedir ülkemizde futbol oynayan ve duruşuyla herkesin takdirini alan Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, bu ayki maaşının hepsini şehit ailelerine bağışladı.
Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, son kararıyla birlikte taraflı tarafsız herkesin alkışını topladı.
BU AYKİ MAAŞINI ŞEHİT AİLELERİNE BAĞIŞLAYACAK
Yaklaşık 10 senedir ülkemizde futbol hayatını sürdüren ve karakteriyle ülkedeki herkesin saygısını kazanan Fernando Muslera, bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlama kararı aldı. Muslera'nın bağışlayacağı tutar, 375 bin euro (2.5 milyon TL) olacak.
Muslera'nın bu kararı, sadece Galatasaraylılar tarafından değil tüm Türkiye tarafından takdir edildi.
Haber Videosu: Fernando Muslera, bu ayki maaşını şehit ailelerine bağışlayacak
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ohaaa. bu ne lan. aylık maaşı 2. 5 milyon TL mi.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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HELAL OLSUN BAZILARI GİBİ BOŞ SÖZLER İLE PRİM YAPMAYA ÇALIŞMIYOR GERÇEKTEN OLUMLU BİR ŞEY YAPIYOR. İYİ BİR İNSAN AMA YANLIŞ TAKIMDA BEŞİKTAŞIN KALESİNE YAKIŞIRDI.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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SAYIN MİLLET VEKİLLERİMİZ NE YAPIYOR ACABA, !!!!!Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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adamsınCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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beşitşlıyım ama her zaman duruşuyla adam gibi adam musleraCevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Galatasaraya gelmiş geçmiş en karakterli futbolcu. Bir Fb li olarak seviyorum adam gibi adam. .Cevap Yaz 34 Yayından Kaldır
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ADAM GİBİ ADAM UTANIN 600 VEKİL UTANINCevap Yaz 27 Yayından Kaldır
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Tam da ben yazacaktım yüreğine sağlık. . ama bizde öyle vekil nerdeeeeee. . .7 Yayından Kaldır
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adam her yerde adamdır.Cevap Yaz 20 Yayından Kaldır
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BİR FENERLİ OLARAK GS DE SEVDİĞİM TEK TOPÇUDUR. . . KARAKTERİ DÜRÜSTLÜĞÜ ALEX DEN FARKI YOKTUR. TEBRİK EDİYORUM KENDİSİNİCevap Yaz 18 Yayından Kaldır