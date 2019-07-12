Fernando'dan 1,5 milyon euroluk büyük fedakarlık

Galatasaray, Fernando'nun Sevilla'ya transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirmişti. Yıldız oyuncu dün ailesi ile birlikte Türkiye'den ayrılırken 9,6 milyon TL'lik alacağını da bıraktığı öğrenildi.

Sevilla'ya transfer olan Fernando, dün Türkiye'den ayrıldı. Brezilyalı, kendisine transferiyle ilgili soru soran basın mensuplarına teşekkür ederek, daha sonra açıklama yapacaklarını söyledi.

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray, dün KAP bildirimi yaparak Sevilla'yla görüşmelere resmen başlandığını açıkladı. 4,5 milyon euro bonservis alacak Cim-Bom'da Fernando'nun da 1,5 milyon euroluk alacağını bıraktığı öğrenildi. Fernando transferi sonrası G.Saray'ın "Eksi" olan transfer bütçesi de böylelikle sıfırlandı.

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YORUMLAR (17)

  • ZZZZZ:
    Dursun başkanında peşkeş çektiği riva nın paralarını versin . 500 milyon dolar dedi 500 milyon TL ye peşkeş çekti !!!
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  • HASAN BAŞ:
    Avrupa 20 milyondan aşağı transfer yapmıyo biz az rqkqma oyuncu satıyoruz transfere para vermedik ama hala bütçe eksiden yeni çıkmış anlamıyorum ben bu işi
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  • BABSALİ:
    YERSEN LAAAAN!!!!!!! Yalana bak, Bak yalana kasadan çıkmamıştır. Ammmma birilerinin cebinden kesin çıkmıştır. bU MİLLET salak ya inanırlar. . .
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  • KUŞ SKN:
    ARTIK NE KADAR VERİR NE KADARA VERİR GÖRECEZ :)))) İKİNCİ EL FENEVBAHÇESPOV KÜLÜBÜ
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  • ASLAN1973:
    Biraz zor alır karakter abidesi Fernando . . . . sende kılık değiştiren bi eziksin
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