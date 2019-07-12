Fernando'dan 1,5 milyon euroluk büyük fedakarlık

Sevilla'ya transfer olan Fernando, dün Türkiye'den ayrıldı. Brezilyalı, kendisine transferiyle ilgili soru soran basın mensuplarına teşekkür ederek, daha sonra açıklama yapacaklarını söyledi.

Akşam'da yer alan habere göre; Galatasaray, dün KAP bildirimi yaparak Sevilla'yla görüşmelere resmen başlandığını açıkladı. 4,5 milyon euro bonservis alacak Cim-Bom'da Fernando'nun da 1,5 milyon euroluk alacağını bıraktığı öğrenildi. Fernando transferi sonrası G.Saray'ın "Eksi" olan transfer bütçesi de böylelikle sıfırlandı.