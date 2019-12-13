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Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu kararı

Gençlerbirliği maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, Demir Grup Sivasspor'la oynanacak kritik mücadelede yine kulübede olacak.

13.12.2019 08:35 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:00
Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu kararı

Lider Demir Grup Sivasspor ile ilk yarının en kritik maçını oynayacak olan 'de, teknik direktör Ersun Yanal'ın sahaya süreceği kadro büyük ölçüde netleşti.

TERCİH YİNE OZAN TUFAN

Geçen hafta Gençlerbirliği'ne attığı mükemmel golle bir anda taraftarın sevgilisi haline gelen Ferdi Kadıoğlu. Yanal'ı ikilemde bırakmış olsa da, tecrübeli teknik adamın yine Ozan Tufan'ı tercih etmesi bekleniyor.

Yanal'ın, bu sezon 7 maçta 3 gol, 2 asist üretmiş olmasına rağmen Ferdi'yi böyle önemli mücadeleler için yeterli görmediği genç oyuncuyu, maçın gidişatına göre 2. yarıda oynatması bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet


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: Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu kararı
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