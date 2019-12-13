: Ersun Yanal'dan Ferdi Kadıoğlu kararı

13.12.2019 08:35 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:00

Lider Demir Grup Sivasspor ile ilk yarının en kritik maçını oynayacak olan Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal'ın sahaya süreceği kadro büyük ölçüde netleşti.

TERCİH YİNE OZAN TUFAN

Geçen hafta Gençlerbirliği'ne attığı mükemmel golle bir anda taraftarın sevgilisi haline gelen Ferdi Kadıoğlu. Yanal'ı ikilemde bırakmış olsa da, tecrübeli teknik adamın yine Ozan Tufan'ı tercih etmesi bekleniyor.

Yanal'ın, bu sezon 7 maçta 3 gol, 2 asist üretmiş olmasına rağmen Ferdi'yi böyle önemli mücadeleler için yeterli görmediği genç oyuncuyu, maçın gidişatına göre 2. yarıda oynatması bekleniyor.

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