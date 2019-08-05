Fenerbahçelileri çıldırtan Ivan Bebek'i Hırvatistan'da dövdüler!
2016 yılında oynanan Fenerbahçe-Braga maçında verdiği kararlarla büyük tepki çeken Hırvat hakem Ivan Bebek, Hajduk Split-Lokomotiva maçı sonrasında ev sahibi ekip taraftarları tarafından fiziksel saldırıya uğradı.
Hırvatistan'da Hajduk Split ile Lokomotiva arasında oynanan maçtaki kararları tepki toplayan hakem Ivan Bebek, karşılaşmanın ardından bir gece kulübü çıkışında saldırıya uğradı. Konuyla ilgili konuşan Bebek, "Gözüm ve kulağım ağrıyor. Boynumun üst kısmında, omuz ve boyun bölgesinde yaralar mevcut. Hala olanlara inanamıyorum." açıklamasını yaptı.
FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTMIŞTI
Hırvat hakem, 2016 yılında oynanan Fenerbahçe-Braga maçında, sarı lacivertli 3 futbolcuyu kırmızı kartla oyundan atmış ve kararlarıyla büyük tepki toplamıştı.
YORUMLAR (1)
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vicdansiz herif cehennem odunu satilmis düdükCevap Yaz Yayından Kaldır
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