Fenerbahçelileri çıldırtan Ivan Bebek'i Hırvatistan'da dövdüler!

2016 yılında oynanan Fenerbahçe-Braga maçında verdiği kararlarla büyük tepki çeken Hırvat hakem Ivan Bebek, Hajduk Split-Lokomotiva maçı sonrasında ev sahibi ekip taraftarları tarafından fiziksel saldırıya uğradı.

5.08.2019 22:07
Fenerbahçelileri çıldırtan Ivan Bebek'i Hırvatistan'da dövdüler!

Hırvatistan'da Hajduk Split ile Lokomotiva arasında oynanan maçtaki kararları tepki toplayan hakem Ivan Bebek, karşılaşmanın ardından bir gece kulübü çıkışında saldırıya uğradı. Konuyla ilgili konuşan Bebek, "Gözüm ve kulağım ağrıyor. Boynumun üst kısmında, omuz ve boyun bölgesinde yaralar mevcut. Hala olanlara inanamıyorum." açıklamasını yaptı.

FENERBAHÇELİLERİ ÇILDIRTMIŞTI

Hırvat hakem, 2016 yılında oynanan Fenerbahçe-Braga maçında, sarı lacivertli 3 futbolcuyu kırmızı kartla oyundan atmış ve kararlarıyla büyük tepki toplamıştı.

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