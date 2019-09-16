Fenerbahçeli yıldızlara Alanyaspor maçında tepki yağdı

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Aytemiz Alanyaspor karşısında 3-1 yenildiği maçta, sarı lacivertli futbolcular Zanka, Gustavo ve Ozan Tufan'a sosyal medyada tepki gösterildi.

16.09.2019 21:46
Fenerbahçeli yıldızlara Alanyaspor maçında tepki yağdı

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor karşısında ortaya koyduğu kötü futbol özellikle sarı lacivertli taraftarları çok kızdırdı. Futbolcuların performansından memnun olmayan Fenerbahçeli futbol severler maç içinde çok hata yapan, Zanka ve Ozan Tufan'ı ve Emre Belözoğlu'nun yerine ilk 11'de maça çıkan Gustavo'nun performansı eleştirileri beraberinden getirdi.

ELEŞTİRİLER 3 İSİM ÜZERİNDEN YOĞUNLAŞTI

Gustavo'nun takımı ileriye dönük iyi organize edememesi, Ozan Tufan'ın özellikle 3. goldeki bireysel hatası ve Zanka'nın maç içindeki güven vermeyen hareketleri sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

İşte sosyal medyada gösterilen tepkilerden bazıları;

Fenerbahçeli yıldızlara Alanyaspor maçında tepki yağdı
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YORUMLAR (8)

  • FUTBOL-İST:
    Oyunculara kızacağınıza oyunu kuran lavuğa bir bakın, devşirme stoper, devşirme sol bek, ne oynayacağına karar verilememiş torpilli sağ bek, devşirme 1 adet ön libero, yerinde oynayan 2 kişi biri solda, biri santrafor, 2 side koşmaktan son 20 dakika şiştiler, yanlış yerde yanlış oyuncuları kullanmaya devam edersen, herzaman söylediğim gibi bu kaçınılmaz son olacak, daha beteri bu hoca bu inadından vaz geçmeyip, Ozan-Alper şimdi birde Türünç eklendi, ayıca yönetim torpilli Ferdi ye yer açma çabaları, sonuç bu
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  • HÜLOOOOG:
    Fenerbahçe Vedat Muriç’in milli arada attığı gollerin ligde de sayılması için federasyona başvurmalı diyenler
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  • KARANLIKTAKİ FENER:
    Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe. Tekrar Fener olun pardon keriz olun yeni bir Mehmet Topal mevlüt almak için. Bir tane de sakat Rami alırız muhahaha
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  • BYMACHO:
    Hala aynı düşüncelerimin arkasındayım, bütün yazılarımı bulsun sn sayfa yöneticisi, administör koysun bu sayfaya, galip iiken bile, transfer yapılırken, hazırlık maçları dahil sözlerimi yayımlasınlar, bu takım FB de yüksek para karşılığında transfer ettirilip para kazanması sağlanan menager lerin takımı, bakın oyunculara ve menagerlerine lütfen bi araştırın, ayrıca Aziz in gitmesine sebep olan bedavacı taraftar gruplarını sorun kim onlar ve Aziz i neden istememişler bir bakın, kısaca ve öz FB harcanıyor.
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  • YUNUS CAN 29:
    Dirar sağ beke , Gustavo sol beke , jailson ortaya , Zankanın yanına serdar veye adil , Deniz ilk yarı sıfır yerine Mevlüt . Ersun hoca sen hoca mısın, takım yenik, oyuna iki boş adan alper ve ferdi giriyor, dalga geç sen nasılsa paranı alıyorsun . Başkan sağolsun .
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