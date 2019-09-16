Fenerbahçeli yıldızlara Alanyaspor maçında tepki yağdı

16.09.2019 21:46

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor karşısında ortaya koyduğu kötü futbol özellikle sarı lacivertli taraftarları çok kızdırdı. Futbolcuların performansından memnun olmayan Fenerbahçeli futbol severler maç içinde çok hata yapan, Zanka ve Ozan Tufan'ı ve Emre Belözoğlu'nun yerine ilk 11'de maça çıkan Gustavo'nun performansı eleştirileri beraberinden getirdi.

ELEŞTİRİLER 3 İSİM ÜZERİNDEN YOĞUNLAŞTI

Gustavo'nun takımı ileriye dönük iyi organize edememesi, Ozan Tufan'ın özellikle 3. goldeki bireysel hatası ve Zanka'nın maç içindeki güven vermeyen hareketleri sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

İşte sosyal medyada gösterilen tepkilerden bazıları;