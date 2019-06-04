Fenerbahçeli yabancılar Fener Ol kampanyası için pürüz çıkardı

Fenerbahçe'de kulübün ekonomik durumunu düzeltmek ve özellikle UEFA ile oluşan Finansal Fair Play kriterlerini karşılamak adına başlatılan 'Fener Ol' kampanyası tüm hızıyla sürüyor.

Sarı-lacivertli kulübün özellikle son dönemde televizyon kanallarında düzenlediği etkinliklere futbol takımı da katılmış hatta 10 bin forma satın alarak organizasyona destek vermişlerdi. Canlı yayında, "Takım olarak bizim de katkımız olsun istiyoruz. 10.000 forma alarak Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlıyoruz" açıklamasında bulunan kaptan Volkan Demirel'in aslında önemli bir fedakârlığa imza attığı ortaya çıktı.

Program öncesinde Samandıra'da Başkan Ali Koç ve takım arasında gerçekleşen görüşmede camia için fedakârlık yapılması gerektiğinin konuşulduğu ancak bazı yabancı oyuncuların bu forma satın alma kampanyasına katılma konusunda gönülsüz davrandıkları öğrenildi. Yabancılar bireysel olarak kendi ölçeklerinde forma alabileceklerini ancak takım halinde toplu hareket etmek istemediklerini bildirdiler.

KAPTAN DESTEĞİ

Bu sırada devreye giren Volkan Demirel, diğer kaptanlar Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım ile konuştu. Taraftarların, camianın ve tüm kulübün kenetlendiğini dile getiren kaptan Volkan, saha içinde olduğu kadar saha dışında da sorumluluk almaları gerektiğini hatırlattı. Diğer kaptanlar Mehmet Topal ve Hasan Ali de Volkan'a destek verip, belirlenen formaları alacaklarını tekrarladılar.

HEP HAZIR

Ardından Başkan Ali Koç ile bir kez daha konuşan Volkan Demirel, hiçbir sorun olmadığını, camiada yakalanan olumlu enerjinin bozulmayacağını yineledi. 2002 yılından bu yana kulüpte olan Volkan Demirel, 3 Temmuz süreci dahil birçok zor anda hem saha içi hem de saha dışındaki aktif rolüyle alkış almıştı.

Son olarak 'Fener Ol' kampanyasına da maddi-manevi her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bildiren tecrübeli kalecinin, düzenlenen televizyon programlarının yanı sıra bireysel olarak da elinden gelen gayreti gösterdiği bildirildi.

3 MİLYON TL ÖDEDİLER

Fenerbahçe futbol takımının 'Fener Ol' kampanyası kapsamında satın aldığı 10 bin adet hatıra formasının toplam maliyeti 3 milyon TL oldu. Fenerium'larda 300 TL'den satışa sunulan ve efsane futbolcuların imzasının olduğu forma için başta kaptan Volkan Demirel olmak üzere diğer kaptanlar Mehmet Topal ve Hasan Ali Kaldırım önemli bir fedakârlık yaptı.

Tüm takımın desteğiyle 10 bin adeta forma alındı.