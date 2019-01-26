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Fenerbahçeli Victor Moses, Takımla İlk Antrenmanına Çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nijeryalı futbolcu Victor Moses, takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Fenerbahçeli Victor Moses, Takımla İlk Antrenmanına Çıktı

Sarı-lacivertliler, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. 3'erli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla da antrenman tamamlandı. Sarı-lacivertlilerin Chelsea'den kadrosuna kattığı Victor Moses takımla ilk idmanına çıktı.

Kaynak: DHA
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