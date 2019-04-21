Fenerbahçeli Taraftarlar Ersun Yanal'ı İstifaya Çağırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Aytemiz Alanyaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe ile Süper Lig'de 6. kez karşılaşan Alanyaspor, rakibini ilk kez mağlup etmeyi başardı. Sarı-lacivertliler bu sezon Süper Ligde Ersun Yanal yönetiminde deplasmanda hiç kazanamadı. Taraftarlar da sosyal medyadan Ersun Yanal'ı istifaya çağırdı.

(Fanatik)