Fenerbahçeli Nabil Dirar, Club Brugge ile büyük ölçüde anlaştı

Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Nabil Dirar'ın yeni takımı belli olmak üzere. 34 yaşındaki Faslı oyuncu Club Brugge ile büyük ölçüde anlaşma sağlarken, Belçika ekibinin taraftarları tecrübeli oyuncunun transferi için ikiye bölünmüş durumda.