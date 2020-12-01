Fenerbahçeli Nabil Dirar, Club Brugge ile büyük ölçüde anlaştı
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Fenerbahçeli Nabil Dirar, Club Brugge ile büyük ölçüde anlaştı

01.12.2020 14:12 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:44

Erol Bulut'un kadroda düşünmediği Nabil Dirar'ın yeni takımı belli olmak üzere. 34 yaşındaki Faslı oyuncu Club Brugge ile büyük ölçüde anlaşma sağlarken, Belçika ekibinin taraftarları tecrübeli oyuncunun transferi için ikiye bölünmüş durumda.

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Nabil Dirar için Belçika'ya geri dönüş ihtimali gün geçtikçe güçleniyor.

Belçika basını, 34 yaşındaki futbolcunun Club Brugge ile görüşmelerinde son aşamaya geldiğini ve devre arasında resmi imzaların atılabileceğini yazdı.

Daha önce de birçok kez Belçika'ya döneceği belirtilen Dirar, sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayınca sarı-lacivertli takımda kalmıştı.

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TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Öte yandan Belçika'da yapılan ankette Club Brugge taraftarları Nabil Dirar'ın geri dönüşü konusunda kararsız kaldı.

Oy verenlerin yüzde 50'si Nabil Dirar'ın transferine olumlu bakarken, yüzde 50'si ise transfere karşı çıktı.

2017'de 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelen Nabil Dirar'ın sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Fenerbahçeli Nabil Dirar, Club Brugge ile büyük ölçüde anlaştı
Haber Yorumları (1)
TYC: Bunu bu takıma alanınnnnn, bunu bu takımda oynatanınnnn, buna kaptanlık vereninnnn aklına şaşıyorum...
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 14:52:14. #1.15#
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