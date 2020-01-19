Vedat Muriqi'ten sarı kart açıklaması: Planlı yapsam, gol atınca formamı falan çıkarırdım
Fenerbahçe'nin Kosovalı futbolcusu Vedat Muriqi, Süper Lig'in 18. haftasında dün Gaziantep FK ile yaptıkları maçta kırmızı kartla oyundan ihraç edilmesine neden olan ikinci sarı kartı bilinçli olarak gördüğü yönündeki eleştirilere yanıt verdi.
Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Vedat Muriqi, karşılaşmada gördüğü ikinci sarı kart hakkında açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında Muric, "Rakip hızlı başlamasın diye refleks olarak yaptığım bir hareketi planlanmış gibi yorumlayanlar olmuş. Planlı yapsam, gol atınca formamı falan çıkarırdım. Bu kişiler içinde takımımıza karşı algı oluşturmak için uğraşanlar olduğunu hem ben hem de tüm camiamız iyi biliyor." ifadelerini kullandı.
"NABZIN 180'E ÇIKTIĞI BİR İŞ YAPIYORUZ"
Deplasmanda Gaziantep FK'yi yenerek aldıkları 3 puanın takım için çok önemli olduğunu da vurgulayan Kosovalı golcü, "Tek düşüncemiz şampiyonluk. Sadece saha içine konsantreyiz. Başka bir düşüncemiz yok. Gördüğüm kartla ilgili maç sonrası çıkartılan dedikoduların farkındayım. Bununla ilgili konuşmaya bile gerek yok. Nabzın 180'e çıktığı bir iş yapıyoruz. Sahadayken aklımızda sadece oynadığımız maçı kazanmak oluyor." değerlendirmesinde bulundu.
Gaziantep FK maçında gördüğü ilk sarı kartla Süper Lig'in 19. haftasındaki Medipol Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düşen Muric, uzatma bölümünde ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edilmiş ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Hes Kablo Kayserispor ile oynanacak mücadelede cezalı olmuştu.
Haber Videosu: Vedat Muriqi'ten sarı kart açıklaması: Planlı yapsam, gol atınca formamı falan çıkarırdım
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Bir gün herkes Fenerbahçeli olacakCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bunu ancak mallar söyler farkında mısın diyeceğim, belli ki değilsinYayından Kaldır
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Vedat gollere devam onlarda kudurmaya devam etsin herkesin yaptığını konu FENERBAHÇE olunca ağlamalar ağlayın dümbükler şampiyon FENERBAHÇECevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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ağzı olan konuşuyor MURİÇ sen işine bak onların işi ZORA girsinCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır