Fenerbahçeli Mesut Özil ve arkadaşına saldıran çeteye 100 yıl hapis cezası verildi

Mesut Özil'in Arsenal'de forma giydiği dönemde Londra'da takım arkadaşı Kolasinac'la uğradığı saldırı ile ilgili devam eden davada, sekiz kişiden oluşan çete için 100 yıldan fazla hapis cezası verildi. Soyguncuların Nisan 2019 ile Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşen birçok farklı soygun ve teşebbüsleri için bu cezalara çarptırıldıkları belirtildi.