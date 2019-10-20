Fenerbahçeli futbolculardan Mehmetçik'e destek

Fenerbahçeli futbolcular, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destek verdi.

20.10.2019 19:24
Fenerbahçeli futbolculardan Mehmetçik'e destek

Fenerbahçeli futbolcular, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destek verdi.

Süper Lig'in 8. haftasında Yukatel Denizlispor'la karşılaşan sarı-lacivertlilerde futbolcular sahaya anlamlı bir tişörtle çıktı. Asker selamının bulunduğu futbolcuların giydiği tişörtlerin üzerinde "Vatan size minnettar" yazısı yer aldı.

Denizlispor tribünlerinden de Mehmetçik'e destek

Yukatel Denizlisporlu taraftarlar da tribünlerde açtıkları pankartlar ve tezahüratlarla Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik'e destekte bulundu.

Tribünleri dolduran taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak "Şehitler ölmez vatan bölünmez." diye bağırdı.

Takımlar seremoniye çıktığında ise tribünde, üzerinde "Türk milleti ordusunun yanında" yazılı büyük bir pankart açıldı.

Kaynak: AA
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