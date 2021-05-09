Fenerbahçeli futbolcular takım otobüsünde çılgınlar gibi sevindi! İşte o anlar

Fenerbahçeli futbolcular, MKE Ankaragücü deplasmanı dönüşü takım otobüsünde maçın tekrarını izledi. Enner Valencia'nın galibiyet golüyle otobüste yeniden büyük sevinç yaşandı. Son dakikada gelen zafer Fenerbahçe'nin mutlu yolculuk yapmasını sağladı. Takım otobüsündeki sevinç sırasında röportaj yapılan Osayi Samuel ise arkadaşlarının sevinci karşısında şaşkına döndü.

Spor Toto Süper 40. hafta mücadelesinde deplasmanda 1-0 geriye düşmesine rağmen MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 2'ye indiren Fenerbahçe'de yüzler gülüyor.

Enner Valencia'nın 90+6. dakikada attığı golle galibiyete uzanan ve hem saha içinde hem de kenarda büyük sevinç yaşayan sarı lacivertli camianın coşkusu takım otobüsüne kadar taşındı.

Kulüp televizyonun klasikleşen maç sonu takım otobüsü yayınında Enner Valencia'nın galibiyet golünü yeniden izleyen sarı lacivertli futbolcular, tekrardan büyük sevinç yaşadı. Oyuncular hep bir ağızdan "Gool" diye bağırdı.

Osayi Samuel ile röportaj yaptığı esnada yaşanan o anları izleyicilere aktaran FB TV muhabiri, "Futbolcularımız aynı zamanda maçın tekrarını izliyorlar takım otobüsünde. Ve az önce bahsettiğimiz Enner Valencia'nın golü geldi ekranlara. O gol sonrası takım otobüsünde bir kez daha 'gol' sesi yükseldi." ifadelerini kullandı.