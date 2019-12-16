F.Bahçe'de yıkım! Yıldız isim sezonu kapattı
Fenerbahçe'de iki haftadır ilk 11'de şans bulan Sadık Çiftpınar, Sivasspor maçında geçirdiği sakatlığın ardından sezonu kapattı.
Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçta sakatlanarak oyundan çıkan 26 yaşındaki savunma oyuncusunun yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edildiği duyuruldu.
Oyuncunun tedavisi için gerekli planlamanın yapıldığı belirtilen açıklamada, "2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'a 'geçmiş olsun' der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz." ifadesi kullanıldı.
Haber Videosu: F.Bahçe'de yıkım! Yıldız isim sezonu kapattı
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tam da form bulmaya başlamıştı :(Cevap Yaz Yayından Kaldır
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geçmiş olsun. hayatını yeşil sahalarda kazanan bir insan için büyük bir yıkım. umarım bir an evvel sağlığına kavuşurCevap Yaz Yayından Kaldır