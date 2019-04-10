Fenerbahçeli Futbolcu Neustadter, Başakşehir'e İmza Attı
Fenerbahçe ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Nesutadter'in, Süper Ligin lideri Medipol Başakşehir ile anlaştığı belirtildi.
Fenerbahçe'de Roman Neustadter dönemi bitti. Teknik heyetin, kalan 7 maçta mecbur kalmadıkça Rus oyuncuyu kadroya almayacağı öğrenildi. Bu kararda tecrübeli stoperin sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması ve bu nedenle antrenmanlardaki motivasyon kaybı önemli etken oldu.
Transfer piyasalarında Rus stoperin gelecek sezon çok fazla uzağa gitmeyeceği konuşuluyor. Neustadter'in devre arasında kapısından döndüğü Başakşehir ile sözleşme imzaladığı ve gelecek sezon turuncu lacivertlilerin formasını giyeceği kaydedildi.
YORUMLAR (18)
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Başakşehir yok ol fenev sende daha beter ol inşaallahCevap Yaz 1 4 Yayından KaldırZAMBUKA: Allahtan köpeklerin duasi kabul olmuyor yoksa kemik yagmurundan kurtulamazdikYayından Kaldır
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Başakşehir bundan sonra kim desdek çıkacak bakalım örtülü ödenekten gidebilir.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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kötü transferCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Adamin anlaşmasinda sadece süper lig var fenerin küme düşme ihtimalina karsi tedbirini almiş.Cevap Yaz 4 7 Yayından Kaldır