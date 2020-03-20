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Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Spor

Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Emre Belözoğlu, "Zeki Murat Göle hocamızın hazırlamış olduğu bir haftalık evde çalışma programı belirlendi. Pazartesi gününden itibaren, bizlere tedarik edilecek, evde kullanacağımız malzemelerle beraber antrenmanlara başlayacağız" açıklamasında bulundu.

20.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:24
Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, liglerin ertelenmesi kararına saygı duyduklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, FBTV'ye yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle insanlığın zor günler geçirdiğini belirterek, "Devletimizin virüsle mücadele etmek için aldığı kararlarla süreci iyi yönetmesi de inşallah bu dönemi en kısa zamanda atlatmamıza vesile olacak diye düşünüyorum. Gerek Cumhurbaşkanlığı'mızın, gerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın, gerek TFF'nin aldığı her türlü karara saygı duyduğumuzu ifade etmeliyim." diye konuştu.

"DEVLETİMİZİN VERDİĞİ KARARA SAYGILIYIZ"

Liglerin ertelenmesi kararını yerinde ve doğru bulduklarını vurgulayan Emre Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Süreç içinde devletimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız hem kulüplerin menfaatini hem de sporcu sağlığını düşünerek en doğru kararı verdi. Her şeyden önce Sağlık Bakanlığı'mız, gündemi de bence çok doğru takip etti ve inşallah ülkemizin bu süreci en az sıkıntıyla atlatmasına vesile olacak radikal kararlar aldı. Bunları göz ardı etmememiz gerekiyor. Oyuncu, sporcu ve bir Türk futbolcusu olarak burada devletimizin ve bakanlıklarımızın aldığı her türlü kararda yanlarında olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Onların verdikleri kararlara saygı duymamız gerekiyor."

"PAZARTESİ EVDEN ÇALIŞMAYA BAŞLIYORUZ"

Erteleme kararının alınmasından sonra takım olarak toplantı yaptıklarını dile getiren deneyimli futbolcu, "Zeki Murat Göle hocamızın hazırlamış olduğu bir haftalık evde çalışma programı belirlendi. Pazartesi gününden itibaren, bizlere tedarik edilecek, evde kullanacağımız malzemelerle beraber antrenmanlara başlayacağız. Bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız hocamızın gözetiminde antrenmanlarımız video sistemi eşliğinde takip edilecek. Önümüzdeki hafta federasyon da sezonun yeniden başlamasıyla ilgili bir tarih belirleyecektir diye ümit ediyorum. Ona göre de programımızı güncelleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH EN KISA SÜREDE BU SÜRECİ ÜLKEMİZ ATLATIR"

Çalışmalarını evde sürdüreceklerini yineleyen Emre Belözoğlu, şunları kaydetti:"İnşallah ülkemiz de dünya da bu salgını bir an önce atlatır. Herkesi virüsle mücadele konusunda devletimizin uyarılarını dikkate almaya davet ediyorum. Bizler de antrenmanlarımızı evde yapacağız. Olabildiğince herkesin evlerinde kalması gerektiğini söylemek zorundayım. Çok bulaşıcı bir virüs. Sağlık Bakanlığında özveriyle çalışan bireylere ayrıca bir vatandaş olarak teşekkür etmek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı da içinde bulunduğumuz süreci hem sporcuların sağlığı açısından hem de spor kulüplerinin menfaatleri doğrultusunda çok doğru yönetti. İnşallah en kısa sürede bu süreci ülkemiz atlatır. En az kayıpla bu dönemi atlarız. İnanıyorum ki dünya en az sıkıntıyla bu süreci atlatır."

Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Fenerbahçenin deneyimli oyuncusu Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız

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