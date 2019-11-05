Fenerbahçeli futbolcu Allahyar için eski kulübünden sürpriz teklif

05.11.2019 14:41

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan ve İstanbulspor'a kiralanan İranlı genç oyuncu Allahyar Sayyadmanesh'i eski kulübü Esteghlal FC (İstiklal) sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Akşam'ın haberine göre; Fenerbahçe Kulübü, İran takımı İstiklal'e İstanbulspor'un ikna edilmesi halinde oyuncunun yarım sezon İran'da oynamasında bir sakınca görmediğini iletti.

Kulüpler arasında arasında Allahyar Sayyadmanesh için görüşmelerin sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Bu sezon İstanbulspor formasıyla 6 maça çıkan Allahyar 1 golle takımına katkı yaptı.