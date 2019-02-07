Fenerbahçe, 18 Günde 5 Zorlu Maça Çıkacak
Süper Ligde son iki lig maçını kazanarak çıkışa geçen Fenerbahçe, 18 günde 5 zorlu maça çıkacak.
Süper Lige iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, ligin ikinci yarısında Teknik Direktör Ersun Yanal ile beraber iyi bir çıkış yakaladı. Son iki lig maçını kazanan sarı-lacivertlileri 18 günde 5 zorlu maç bekliyor.
Fenerbahçe ilk olarak ligde Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak ve bu maçta alacağı galibiyetle Süper Lig'deki konumunu yükseltmeye çalışacak. Kayserispor maçından 3 gün sonra 12 Şubat Salı günü UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu maçında Zenit ile karşılaşacak olan Kanaryalar, 16 Şubat Cumartesi günü ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. 21 Şubat Perşembe günü bir kez daha Rus temsilcisi Zenit ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler bu maçın dönüşünde Beşiktaş derbisinde sahne alacak.
SAKATLIKLAR SÜRÜYOR
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci, Sadık Çiftpınar, Erten Ersu, Oğuz Kağan Güçtekin ve Michael Frey sakatlıkları sebebiyle Süper Lig'de oynanacak olan Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Sadık Çiftpınar'ın ise iyileşmesi durumunda Zenit maçında forma giymesi bekleniyor.
UEFA MAÇINDA YOKLAR
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Liginde Zenit ile oynayacağı müsabakada birçok isim kadroda yer almıyor. Daha önce isimleri yazılmayan ve yeniden Avrupa kadrosuna dahil edilmeyen Carlos Kameni, Roberto Soldado, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Tolga Ciğerci, Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz ve Miha Zajc UEFA maçlarında kadroda yer almayacak. Sarı-lacivertlilerde kadroda yer alan Mehmet Topal ise sarı kart cezası sebebiyle Rus ekibi karşısında forma giyemeyecek. UEFA listesine sonradan dahil edilen üç isim ise Tolgay Arslan, Sadık Çiftpınar ve Victor Moses oldu.
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hakikaten fener cok buyuk oldugunu göruyoruz cekemiyenler cogaldikca ben daha cok gurur duyuyorumfenerime en buyuk sensin fener seni sevmeyenler ölsunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnCevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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ersun yanal bey sut cektirmesini iyi ogret futbolculara lutfen saygilarimla b mCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ne yaparsanız yapın hakemleri geçemiceksiniz allah korkusu olmayan eyyamcı emek hırsız hakemleri geçmek mümkün değil allah yardımcınız olsun..Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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bir fenerli olarak gururla söylüyorum, bizim gibi başka bir takım yok arkadaşlar, bütün zalaklar doluşmuş diğer takımlara bana inanın, inanmassanız bakın benim bu yazıma yorm yapacak olan zalaklara anlarsınız ne demek istediğimi, adamların işi gücü fener kendi takımlarını bile unuttular dangalaklarCevap Yaz 5 3 Yayından KaldırIZİİİİİİ DORTMUND: FeneeeeeeeeeerTüm 17 yorumu okumak için tıklayın1 3 Yayından Kaldır