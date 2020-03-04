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Fenerbahçe'yi Volkan Demirel çalıştırdı

Ersun Yanal ve yardımcılarının takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'yi bugünkü idmanda Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız çalıştırdı. Sarı-lacivertli takımı akşam idmanında Emre Belözoğlu'nun çalıştıracağı iddia edilmişti.

04.03.2020 19:45 | Son Güncelleme: 04.03.2020 19:54

'de Teknik Direktör ve Yanal'ın yardımcıların takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'yi bugünkü idmanda 'nun çalıştıracağı iddia edilmişti. Fakat 18.00'deki antrenman, , Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde yapıldı. Sezon başında aktif futbol kariyerine nokta koyan Volkan Demirel, UEFA B lisansına sahip.

"AKLIMIZDA, KALBİMİZDE OLANLAR VAR"

Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından konuşan Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışı bugünden itibaren başlamıştır. Kendi aramızda toplantı yapacağız, kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var" demişti.


Haber Videosu

: Fenerbahçeyi eski kalecisi Volkan Demirel çalıştırdı
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HABER YORUMLARI (3)

  • ASLI:
    Aslın da öyle değil, sınıf başkanı ile öğretmenin farkı yok ki, Ersun hoca gereksizdi bence olmasa bile olurdu
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  • GERÇEK:
    koskoca fenerbahce’nin düştüğü hale bakın. Düşünsenize okulda öğretmen kovuluyor ve yerine sınıf başkanı ders veriyor.her geçen gün yaşanmamış beceriksizliğe ilerliyor koca kulüp yazık,yazıklar olsun.
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