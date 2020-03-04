Fenerbahçe'yi Volkan Demirel çalıştırdı
Ersun Yanal ve yardımcılarının takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'yi bugünkü idmanda Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız çalıştırdı. Sarı-lacivertli takımı akşam idmanında Emre Belözoğlu'nun çalıştıracağı iddia edilmişti.
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ve Yanal'ın yardımcıların takımdan ayrılmasının ardından Fenerbahçe'yi bugünkü idmanda Emre Belözoğlu'nun çalıştıracağı iddia edilmişti. Fakat 18.00'deki antrenman, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde yapıldı. Sezon başında aktif futbol kariyerine nokta koyan Volkan Demirel, UEFA B lisansına sahip.
"AKLIMIZDA, KALBİMİZDE OLANLAR VAR"
Trabzonspor Fenerbahçe maçının ardından konuşan Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, "Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör arayışı bugünden itibaren başlamıştır. Kendi aramızda toplantı yapacağız, kafamızda, aklımızda, kalbimizde olanlar var" demişti.
Haber Videosu: Fenerbahçeyi eski kalecisi Volkan Demirel çalıştırdı
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Aslın da öyle değil, sınıf başkanı ile öğretmenin farkı yok ki, Ersun hoca gereksizdi bence olmasa bile olurduCevap Yaz Yayından Kaldır
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tamam artık fener şampiyon olur :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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koskoca fenerbahce’nin düştüğü hale bakın. Düşünsenize okulda öğretmen kovuluyor ve yerine sınıf başkanı ders veriyor.her geçen gün yaşanmamış beceriksizliğe ilerliyor koca kulüp yazık,yazıklar olsun.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır