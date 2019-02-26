Fenerbahçe'yi Eleyen Ümraniyespor, Trabzonspor'u da Kupanın Dışına İtti
Ziraat Türkiye Kupasında, 0-0'ın rövanşında Trabzonspor'u 3-1 mağlup Ümraniyespor, yarı finale yükseldi. Spor Toto 1. Lig ekibi, son 16 turunda da Fenerbahçe'yi elemişti.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Ümraniyespor, Trabzonspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadında konuk etti. Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükselen ilk takım oldu. Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri Leandrinho, Emircan ve Atabey Çiçek kaydederken, Trabzonspor'un tek golü Nwakaeme'den geldi.
FENERBAHÇE'Yİ DE ELEMİŞTİ
Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe'yi 2 maçta da 1-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştı. Kırmızı-beyazlı takım, Spor Toto 1. Ligde 41 puanla 4. sırada yer alıyor.
YORUMLAR (9)
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ÜMRANİYE BİRDE KUPAYI ALIRSA UEFA YA KATILACAK .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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trabzon bitmişCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Avrupa kupasına katılır finalde Galatasaray nan oynarsaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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gs liyim umarım kupayıda alırlarCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Fenerin ve tirabzonun intikamını biz alırız meraklanmayın :)Cevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır