Fenerbahçe'ye yenilen Giresunspor'da Joey Pelupessy: Belki de Türkiye'nin en iyi takımı olan Galatasaray ile karşılaşacağız
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Fenerbahçe'ye yenilen Giresunspor'da Joey Pelupessy: Belki de Türkiye'nin en iyi takımı olan Galatasaray ile karşılaşacağız

Fenerbahçe'ye yenilen Giresunspor'da Joey Pelupessy: Belki de Türkiye'nin en iyi takımı olan Galatasaray ile karşılaşacağız
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Hazırlık maçında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Giresunspor'da takımının tek golünü atan Joey Pelupessy, karşılaşmanın sonunda açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları Galatasaray maçı için sabırsızlandıklarını belirten Pelupessy, "44 yıl sonra ülkenin en iyi liginde, belki de Türkiye'nin en iyi takımı olan Galatasaray ile karşılaşacağız. Bizim için çok önemli bir maç" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Fenerbahçe ile Giresunspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrılan Karadeniz ekibinde Joey Pelupessy maç sonunda açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY MAÇIYLA BAŞLAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Galatasaray maçını iple çeken Pelupessy, "Galatasaray maçıyla başlamak için sabırsızlanıyorum. 44 yıl sonra ülkenin en iyi liginde, belki de Türkiye'nin en iyi takımı olan Galatasaray ile karşılaşacağız. Bizim için çok önemli bir maç" ifadelerini kullandı. Giresunspor, sahasında Galatasaray'la 16 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'te karşılaşacak.

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Fenerbahçe'ye yenilen Giresunspor'da Joey Pelupessy: Belki de Türkiye'nin en iyi takımı olan Galatasaray ile karşılaşacağız - Haberler Spor
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