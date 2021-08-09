Fenerbahçe'ye yenilen Giresunspor'da Joey Pelupessy: Belki de Türkiye'nin en iyi takımı olan Galatasaray ile karşılaşacağız

Hazırlık maçında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Giresunspor'da takımının tek golünü atan Joey Pelupessy, karşılaşmanın sonunda açıklamalarda bulundu. Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları Galatasaray maçı için sabırsızlandıklarını belirten Pelupessy, "44 yıl sonra ülkenin en iyi liginde, belki de Türkiye'nin en iyi takımı olan Galatasaray ile karşılaşacağız. Bizim için çok önemli bir maç" ifadelerini kullandı.