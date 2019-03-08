Fenerbahçe'ye Medipol Başakşehir Maçı Öncesi Taraftar Desteği
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesinde sarı-lacivertli takımın kamp yapacağı otelin önüne gelen Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını meşalelerle karşıladı.
Spor Toto Süper Ligde Medipol Başakşehir'e konuk olacak olan Fenerbahçe'ye zorlu karşılaşma öncesinde taraftarları moral verdi.
TARAFTARLARDAN MUHTEŞEM KARŞILAMA
Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan sonra kamp yapacağı otele geçen sarı-lacivertli takımı, bir grup Fenerbahçeli taraftar karşıladı.
Otelin önünde toplanan taraftarlar, futbolcu ve teknik heyete sevgi gösterisinde bulundu. Meşale yakan taraftarlar, uzun süre destek tezahüratları yaptı.
Kaynak: AA
YORUMLAR (6)
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sag olun beyler sizlerin sayesinde fener para kazaniyor reklamlardanböyle devam edin feneri desteklemeye sag olunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ümraniye Pendik gittik geldik yeter bu sever Başakşehir için sürprize yer yok.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bence Galatasaraylılar yapmış karşılamayı :DCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Biz fenerin bu durumana keyif çıkarıyoruz , bizi üzmeyin düşme yarışı heyecanla sürüyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ahahahaha Basaksehir 4 Fenerbomba 1 izlemeye değmezCevap Yaz 5 10 Yayından Kaldır