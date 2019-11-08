Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 5. penaltı!

Fenerbahçe bu sezon sahasında oynadığı 6 maçta 5 penaltı kazandı. Sarı-lacivertli takım, ligin ilk haftasındaki Gaziantep maçında da 3 penaltı kullanmıştı.

08.11.2019 23:05 | Son Güncelleme: 08.11.2019 23:26
Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 5. penaltı!

Haftanın açılış karşılaşmasını kazanarak puanını 20'ye yükselten sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. , maç fazlasıyla da olsa liderlik sevincini 8 hafta sonra yaşadı. Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 2. haftasını zirvede tamamlamıştı.

KASIMPAŞA MAÇINDA İLK 45 DAKİKADA 2 PENALTI

Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon 'de oynadığı 6 maçta 5 penaltı kazandı. Sezonun ilk haftasında Ülker Stadı'nda oynanan Futbol Kulübü maçında sarı-lacivertliler, ilk yarı 3 penaltı kullanmıştı. Daha sonra ligde 9 maçtır beyaz noktaya gitmeyen sarı-lacivertliler, Kasımpaşa karşısında da 45 dakikada 2 penaltı kazandı. Fenerbahçe, Kadıköy'de aynı kaleye kullandığı 5 penaltının 4'ünü gole çevirdi.


Haber Videosu: Fenerbahçe'ye Kadıköy'de 5. penaltı!
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI (4)

  • MAHMUT BAHÇEYAKA:
    FB ye geçen haftalarda da penaltısı verilmedi. Yapmasınlar penaltı. Herkes FB ye gelince canavarca oynuyor, dİJİTÜRk ÜN para pastasından alan taraftarsız takımlar İYİ PARA ALIYOR. Büyük takımlar olmasın bunlar avuçlarını yalar. Bu acı ama doğru gerçek, HER TAKIM AYRI İHALE YAPSA GERÇEK ORTAYA ÇIKIVERİR.
    Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
  • KSK Lİ MESUT:
    Hakemlerle şampiyon olup avrupada rezil olan rezilsaray ın rezil conconları atlarlar şimdi buraya...
    Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.