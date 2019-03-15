Fenerbahçe'ye Galibiyeti Getiren Golü Atan Mehmet Ekici: Şans Değil Karakter

Süper Ligin 26. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Ülker Stadında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Roberto Soldado ve 86. dakikada Mehmet Ekici kaydetti. Sivasspor'un tek golü 73. dakikada Özer Hurmacı'dan geldi.

"ÜSTÜNE KOYA KOYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Karşılaşma sonunda konuşan Mehmet Ekici, "Bence şans değil de karakter gösterdik takım olarak. Sonuna kadar inandık. Taraftarlarımız da sonuna kadar inandı. Bu 3 puanı taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Onlar hiçbir zaman takıma inancını yitirmedi. İnşallah, üstüne koya koya devam etmek istiyoruz." dedi.