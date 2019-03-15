Fenerbahçe'ye Galibiyeti Getiren Golü Atan Mehmet Ekici: Şans Değil Karakter

Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Sivasspor'u 2-1 ile geçti. Sarı-lacivertli takımın 2. golünü kaydeden Mehmet Ekici, "Bence şans değil karakter gösterdik takım olarak." dedi.

Süper Ligin 26. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Ülker Stadında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. 1-0 geriye düşen Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Roberto Soldado ve 86. dakikada Mehmet Ekici kaydetti. Sivasspor'un tek golü 73. dakikada Özer Hurmacı'dan geldi.

"ÜSTÜNE KOYA KOYA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Karşılaşma sonunda konuşan Mehmet Ekici, "Bence şans değil de karakter gösterdik takım olarak. Sonuna kadar inandık. Taraftarlarımız da sonuna kadar inandı. Bu 3 puanı taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Onlar hiçbir zaman takıma inancını yitirmedi. İnşallah, üstüne koya koya devam etmek istiyoruz." dedi.

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YORUMLAR (4)

  • KANSERBAHÇE:
    Son haftaya kadar kan kusturup küme düşme hattında kalacaklar belli oldu. Rezalet bir futbol. Taraftar yuhalamaya başladıktan sonra 1-1 oldu. Taraftar skora etki etti direkt. Yoksa maximum berabere biterdi. Bu takımı ayakta tutmaya çalışan taraftardır onlara dua edin siz.
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