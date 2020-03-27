Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber! Ferdi Kadıoğlu için Nisan'da ödeme yapmak zorundalar Geçtiğimiz sezon başında Ferdi Kadıoğlu'nu NEC Nijmegen'den transfer eden Fenerbahçe, genç oyuncu için yapması gereken ödemenin yarısını 10 aydır yapamamıştı. FIFA'ya başvuran Hollanda ekibi, F.Bahçe'nin Nisan ayında ödeme yapmasına dair kararı çıkarttırdı.

Ferdi Kadıoğlu'nun eski kulübü NEC Nijmegen'e 750 bin euro bonservis bedeli borcu olan F.Bahçe'ye FIFA'dan kötü haber geldi. "NİSAN AYINDA ÖDEME YAPMAK ZORUNDA" NEC'in idari direktörü Wilco van Schaik, 1.4 milyon Euro bonservis bedelinin 750 bin euroluk kısmını 10 aydır tahsil edemediklerini belirterek "10 aydır ödeme bekliyoruz ve bu durum artık kabul edilemez duruma geldi. FIFA kararını verdi ve Nisan ayında Fenerbahçe'nin ödeme yapmasına hükmetti. F.Bahçe'den de itiraz gelmedi" ifadelerini kullandı. Kaynak: Hürriyet