SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber! Ferdi Kadıoğlu için Nisan'da ödeme yapmak zorundalar - Spor
Ferdi Kadıoğlu, Bahçe, Spor

Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber! Ferdi Kadıoğlu için Nisan'da ödeme yapmak zorundalar

Geçtiğimiz sezon başında Ferdi Kadıoğlu'nu NEC Nijmegen'den transfer eden Fenerbahçe, genç oyuncu için yapması gereken ödemenin yarısını 10 aydır yapamamıştı. FIFA'ya başvuran Hollanda ekibi, F.Bahçe'nin Nisan ayında ödeme yapmasına dair kararı çıkarttırdı.

27.03.2020 07:52 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:49
Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber! Ferdi Kadıoğlu için Nisan'da ödeme yapmak zorundalar

Ferdi Kadıoğlu'nun eski kulübü NEC Nijmegen'e 750 bin euro bonservis bedeli borcu olan F.Bahçe'ye FIFA'dan kötü haber geldi.

"NİSAN AYINDA ÖDEME YAPMAK ZORUNDA"

NEC'in idari direktörü Wilco van Schaik, 1.4 milyon Euro bonservis bedelinin 750 bin euroluk kısmını 10 aydır tahsil edemediklerini belirterek "10 aydır ödeme bekliyoruz ve bu durum artık kabul edilemez duruma geldi. FIFA kararını verdi ve Nisan ayında Fenerbahçe'nin ödeme yapmasına hükmetti. F.Bahçe'den de itiraz gelmedi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber! Ferdi Kadıoğlu için Nisan'da ödeme yapmak zorundalar
Kaynak: Hürriyet

Haberin Videosu:

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber! Ferdi Kadıoğlu için Nisan'da ödeme yapmak zorundalar

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Fatih Terim'in son durumuyla ilgili, kızı Buse'den sevindiren açıklama Spor
Fatih Terim'in son durumuyla ilgili, kızı Buse'den sevindiren açıklama
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var m? Spor
Süper modelden olay davet: Benimle karantinaya girmek isteyen var m?
Terim'in aklı, hastanede bile takımında! Whatsapp'tan video gönderdi Spor
Terim'in aklı, hastanede bile takımında! Whatsapp'tan video gönderdi
Süper Lig'in eski yıldızı dizi oyuncusu oldu Spor
Süper Lig'in eski yıldızı dizi oyuncusu oldu
Ronaldinho'ya hapiste ikinci korona darbesi! Yasak geldi Spor
Ronaldinho'ya hapiste ikinci korona darbesi! Yasak geldi
TFF'den Süper Lig için resmi açıklama! Özdemir o tarihi işaret etti Spor
TFF'den Süper Lig için resmi açıklama! Özdemir o tarihi işaret etti
Hertha Berlin, Loris Karius'a talip oldu
Hertha Berlin, Loris Karius'a talip oldu
Abdelhak Nouri, 2 sene 9 ay sonra komadan uyandı
Abdelhak Nouri, 2 sene 9 ay sonra komadan uyandı
Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor
Juventus'un eski başkanından Ronaldo'ya sert eleştiri: Havuzda fotoğraf çektirmekten başka bir şey yapmıyor
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı
Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum
Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum
Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti
Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım
Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde
Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde
Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı
Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı
Alman Teknik Direktör Domenico Tedesco: Fatih Terim'e hayranım
Alman Teknik Direktör Domenico Tedesco: Fatih Terim'e hayranım
Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış?
Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış?
Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı
Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı
Graziano Pelle ve sevgilisinin koronavirüs dansı rekor kırdı
Graziano Pelle ve sevgilisinin koronavirüs dansı rekor kırdı
Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak
Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak
Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı
Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı
İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet
İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar
Sporting Lizbon Başkanı Varandas, koronavirüs ile savaşmak için orduya katıldı
Sporting Lizbon Başkanı Varandas, koronavirüs ile savaşmak için orduya katıldı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
Efsane futbolcudan fenomen kızına gönderme: Bikinili poz paylaşmıyorum
Efsane futbolcudan fenomen kızına gönderme: Bikinili poz paylaşmıyorum
Fidye için kaçırılan 2 futbolcu kurtarıldı
Fidye için kaçırılan 2 futbolcu kurtarıldı
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdulhamit Gül İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Basketbolcu Ender Saraç Serdar Ortaç Chloe Loughnan
Spor Falcao Bülent Uygun Nihat Özdemir Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mart İran Milli Kadın
Şu an buradasınız: Fenerbahçe'ye FIFA'dan kötü haber! Ferdi Kadıoğlu için Nisan'da ödeme yapmak zorundalar - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 12:16:14. #1.14#
title