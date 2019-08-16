Fenerbahçe'ye Batshuayi'den kötü haber! Hedef PSG'nin golcüsü

16.08.2019 12:36

Sarı-lacivertlilerin kiralamak istediği Chelsea'nin golcüsü Batshuayi, takımda kaldı. Lampard ile yaptığı son görüşmede Abraham ve Giroud'un ardından üçüncü forvet olmayı kabul eden Belçikalı golcü, Londra ekibinden ayrılma kararından vazgeçti.

MAXIM CHOUPO-MOTING GÜNDEME GELDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe gözünü Fransa'ya çevirdi. Paris Saint Germain'in Kamerunlu hücum oyuncusu Maxim Choupo-Moting yeniden sarı-lacivertlilerin gündemine alındı. 30 yaşındaki oyuncunun bedelsiz olarak kiralanması için daha önce Paris Saint Germain'e teklif sunulmuş ancak Fransızlar net yanıt vermemişti.

SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMA TEKLİFİ

Paris Saint Germain, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederse, Choupo-Moting'in maaşı sarı-lacivertliler tarafından ödenecek. Sözleşmeye satın alma opsiyonu da konulacak. Oyuncunun Neymar, Cavani ve Mbappe'nin arkasında yeterince şans bulamadığı için ayrılmak istediği kaydedildi.

İKİNCİ PAZARLIK!

Fenerbahçe, rafa kaldırdığı Başakşehir dosyasını önümüzdeki haftadan itibaren yeniden açacağı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Olympiakos'a elenmesinin ardından Mahmut Tekdemir ve İrfancan Kahveci için yeniden girişimlerde bulunacak. Sarı lacivertli ekibin iki futbolcu için 7 milyon euroluk teklif yapması bekleniyor.