Fenerbahçe'ye Audi Cup'ta Dev Rakipler

Fenerbahçe Kulübü, 30-31 Temmuz 2019 tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek olan Audi Cup'ta yer alacak.

Düzenlenecek olan turnuvada Real Madrid, Tottenham, Bayern Münih ve Fenerbahçe var. Sarı-lacivertliler ilk maçta Alman devi Bayern Münih ile Alianz Arena'da karşılaşacak.

FENERBAHÇE RESMİ SİTEDEN DUYURDU

İşte Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklama;

Avrupa'da 2019-2020 futbol sezonu başlamadan önce düzenlenecek en üst düzeydeki turnuva Audi Kupası, 30-31 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Turnuvaya Fenerbahçemiz de katılacak. Organizasyondaki diğer takımlar ise Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham Hotspur. Biletler 25 Euro'dan www.audicup.com adresinden satışta.

Audi Kupası geleneği tam 10 yıl önce, Audi'nin kuruluşunun 100. yıldönümünde 2009 yılında başladı. Kupa, o zamandan beri Avrupa'nın en prestijli ve yüksek vasıflı hazırlık turnuvalarından biri olarak devam ediyor. 2019-2020 sezonu öncesi 6'ıncısı düzenlenecek turnuvayı şimdiye kadar Bayern Münih 3 defa, Barcelona ve Atletico Madrid ise birer defa kazandı.

Bu yılın katılımcıları, tarihleri ve ülkelerindeki başarılarıyla bilinen takımlardan oluşuyor. Bayern Münih, Real Madrid, Tottenham Hotspur ve Fenerbahçemizin ulusal şampiyonluk sayısı toplamda 90'ı geçiyor. Bu dört takımın ülkelerindeki toplam kupa şampiyonlukları da 51'i buluyor. Real Madrid ve Bayern Münih'in toplam Şampiyonlar Ligi Kupası sayısı ise 19.

Audi AG'nin Küresel Pazarlama ve Satış Başkan Yardımcısı Martin Sander, organizasyonla ilgili açıklamasında "Audi Kupası'nın 10 yıldır uluslararası üst düzey kulüplerin hazırlık fikstürü olmasını görmek harika. Bu yılın katılımcıları, tüm futbol taraftarları için sadece heyecanlı 2 gün vaat etmiyor ayrıca Audi ile ortaklıklarının devamının güzel bir örneğini sunuyor" ifadelerini kullandı.

MAÇLAR NASIL OYNANACAK?

30 Temmuz'da 2 maç oynanacak. İlk maçta Real Madrid, Tottenham ile karşılaşacak. Aynı akşam Bayern Münih de Fenerbahçe ile oynayacak. Kaybedenler 31 Temmuz'da üçüncülük maçı yapacak. Üçüncülük maçının ardından ilk maçların kazananları final müsabakasına çıkacak. Maçların başlama saatleri 18:00 (TSİ 19:00) ve 20:30 (TSİ 21:30), her bir maç 90 dakika oynanacak ve beraberlik halinde doğrudan penaltı atışlarına gidilecek. Seyirciler 2 günde 4 takımı izlemiş olacak. Bir bilet aynı gün oynanan 2 maç için de geçerli. İki yıl önce, Allianz Arena'ya 2 maç gününde 123 bin seyirci gelmişti.

Turnuvanın fikstürü şu şekilde:

30 TEMMUZ

TSİ 19:00 Tottenham-Real Madrid

TSİ 21:30 Bayern Münih-Fenerbahçe

31 TEMMUZ

TSİ 19:00 3.'lük maçı

TSİ 21:30 Final maçı