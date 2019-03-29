Fenerbahçe, Visca'nın Peşinde! Ali Koç Bizzat İlgilenecek
Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'yı gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor.
Kanatlarına skorer futbolcular transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca'yı kadrosuna katmak istiyor.
Fanatik'in haberine göre Sarı-Lacivertliler ile Edin Visca'nın adı uzun yıllardır anılıyor. Fenerbahçe son olarak geçtiğimiz yaz transfer döneminde Boşnak futbolcunun peşine düştü ancak tüm çabalara rağmen işi bitiremedi. Visca, bu sezon da istikrarlı performansını sürdürerek Başakşehir'in zirvede yer almasını sağladı. Üstelik Bosna Hersek Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Fenerbahçe, formunu iyice artıran Visca için bu yaz bir kez daha girişimlerde bulunmayı planlıyor.
BAŞKAN ALİ KOÇ BİZZAT İLGİLENECEK
Ersun Yanal, takımdaki skorer oyuncu eksikliğini 29 yaşındaki yıldızla doldurmak istiyor. Edin Visca, gol ve asistlerinin yanı sıra yıllardır maç kaçırmadan oynayarak istikrarıyla da ön plana çıkıyor. Boşnak yıldızı Başakşehir'den koparmak kolay değil. Ancak tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, şampiyonluk kadrosu kurmak için gözünü karartmış durumda. Başkan Koç, gerekirse bu transferle bizzat ilgilenebilir.
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alında valbuena gib onuda yedek koyun. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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visca fenere gelirmi o kadar avrupa takımı istiyorken fenevlilere bi parmak bal daha ali çoç dan. . :))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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visca en az hazard değerinde olmalı bu adamın geçek değeri bu fb onu alırsa 10 veya 20 milyona buyuk iş başaırCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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visca en az 15 milyon euro fenerbahçeli olarak takımı satsa alamazlarCevap Yaz 1 2 Yayından KaldırVİSCAADAMSIN: Alikoç senide satın alacak paraya sahib sen konişma nadirrrr1 Yayından Kaldır