Fenerbahçe, Vedat Muriqi Transferinde Mutlu Sona Ulaştı

Yeni sezonun kadro yapılanmasına başlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler bu sezon Rizespor forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriqi ile el sıkıştı. Fenerbahçe yönetiminin ismi Beşiktaş ile de anılan Kosova asıllı forvetin menajeriyle kısa süre önce temasa geçtiği öğrenildi.

3 MİLYON EURO

Yapılan görüşmede prensip anlaşması sağlandığı belirlendi. Fenerbahçe ile Rizespor arasındaki pazarlıkların ise sürdüğü ifade ediliyor. Alınan bilgilere göre sarı-lacivertliler 2020 yılına kadar sözleşmesi olan Vedat Muriqi için 3 milyon euroyu gözden çıkardı.

FİZİĞİ ÇOK GÜÇLÜ

Rizespor formasıyla ligde 12 gol ve 7 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki yıldız futbolcu, güçlü fiziği ve etkili sol ayağı ile tanınıyor. Vedat hava toplarında da oldukça etkili.

(Takvim)