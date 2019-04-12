Fenerbahçe, Vedat Muriqi Transferinde Mutlu Sona Ulaştı
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettiren golcü oyuncu Vedat Muriqi'nin transferinde mutlu sona ulaştı.
Yeni sezonun kadro yapılanmasına başlayan Fenerbahçe'den flaş bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler bu sezon Rizespor forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Vedat Muriqi ile el sıkıştı. Fenerbahçe yönetiminin ismi Beşiktaş ile de anılan Kosova asıllı forvetin menajeriyle kısa süre önce temasa geçtiği öğrenildi.
3 MİLYON EURO
Yapılan görüşmede prensip anlaşması sağlandığı belirlendi. Fenerbahçe ile Rizespor arasındaki pazarlıkların ise sürdüğü ifade ediliyor. Alınan bilgilere göre sarı-lacivertliler 2020 yılına kadar sözleşmesi olan Vedat Muriqi için 3 milyon euroyu gözden çıkardı.
FİZİĞİ ÇOK GÜÇLÜ
Rizespor formasıyla ligde 12 gol ve 7 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki yıldız futbolcu, güçlü fiziği ve etkili sol ayağı ile tanınıyor. Vedat hava toplarında da oldukça etkili.
(Takvim)
-
Bu futbolcuya ağır diyenler kesin futbol topunada karpuz derler.....Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Paraları boş futbolculara verecekler, sonrada yardım yapın. En az 20 TL yi bir garibana verinde evine ekmek alsın, süt alsın , sevinsin. Milyarlık topçular zaten gününü gün ediyor. Onlar için para toplamak boşa kürek çekmeye benzer.Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
-
Eğer bu haber doğruysa Rizespor''u tebrik etmek lazım. . . Böyle ağır, hantal bir oyuncuyu Fenerbahçe''ye iteledikleri için. . . NOT: Bu haberin doğru olduğuna inanmıyorum. . . Vedat Muriqi Fenerbahçe''nin golcüsü olamazCevap Yaz 2 Yayından KaldırSANA NEEEE: sana ne. . . önce bursa yı yenin. . .1 Yayından Kaldır
-
yalan haber yapmayalım lütfen rizespor acıklama yaptı bugun sözkonusu olay yalandır diye fener gitsin başkasını alsın bıralsın biizm topcularımızıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır