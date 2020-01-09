Fenerbahçe, üyelerinden 50 TL'lik aidata ek olarak 500 TL bağış istedi
Fenerbahçe Kulübü, kongre üyelerine SMS göndererek bağış talebinde bulundu. Üyelere gönderilen SMS'te, "Mali sorunlarımızın yüksek boyutu, gerçekçi bir çözüm bulabilmemizi ne yazık ki mümkün kılmıyor" denildi.
Fenerbahçe ligde şampiyonluk hedefliyor ama kulübün içinde bulunduğu ağır borç yükü, işleri içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Fenerbahçe Kulübü, dün kongre üyelerine SMS göndererek bağış istedi.
Mesajda, "Siz değerli Fenerbahçelilerden beklentimiz, mevcut aidat tutarı 50 TL'ye ilave olarak 500 TL ve üzeri bir tutarda kulübümüze katkı payı olarak destek olmanızdır" yazıyordu. Ancak mesajın devamındaki ifadeler adeta bazı şeylerin itirafı niteliğindeydi.
"İMKANLARINIZ ÖLÇÜSÜNDE DESTEK BEKLİYORUZ"
Fenerbahçe'nin resmi SMS'inde, "Mali sorunlarımızın yüksek boyutu, gerçekçi bir çözüm bulabilmemizi ne yazık ki mümkün kılmıyor. Yeni yılda siz değerli üyelerimizin bu çabamıza kendi imkanlarımız ölçüsünde destek olmanızı bekliyoruz" denildi.
BİLGİLER SIZDIRILDI
Yönetim, maddi sıkıntıyla ilgili, "Gerçekçi bir çözüm" bulamadığını resmen ilan etti. Bu arada F.Bahçe'nin harcama limitlerini aştığıyla ilgili iddiaya karşı yaptığı açıklama da oldukça ilgi çekiciydi.
Sarı-Lacivertliler, "Süreci manipüle etme amacı taşıdığını düşündüğümüz harcama limitleriyle ilgili bazı bilgilerin dışarıya, özellikle bu dönemde sızdırılmasını son derece manidar karşıladığımızı belirtmek isteriz. TFF'yle görüşmeler devam etmektedir" duyurusunu yaptı. İddialarla ilgili bir yalanlama yapılmadı.
(Akşam)
Haber Videosu: Fenerbahçe, üyelerinden 50 TL'lik aidata ek olarak 500 TL bağış istedi
-
PARA İSTEYE İSTEYE SERVET YAPTI HALEN DOYMADI DİLENMEYE.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bu borç hep vardır, bu borçlara rağmen FB nin herzaman bir başkanı vardır ve olacaktır olmaya devam edecektir, vahim tarafı bugüne kadar hiçbir başkanın bukadar FB yi ayaklar altına aldığı görülmemiştir, en yakını Sn YILDIRIM HEM BORÇLARLA UĞRAŞMIŞ HEM KLÜBÜ AYAKTA TUTMUŞ HEMDE SPORUN TÜM BRANŞLARINDA HEP KAFAYA OYNAMIŞTIR. Sn Koç ise bitmiş FB edebiyatı ile klüp yönetiyor, aslında Sn Yıldırım ın kalan mirası yiyiyor, beceriksizliğini enkaz edebiyatı algılatmasıyla örtmeye uğraşıyor, Sn Yıldırım göreveCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Adil Rami neydi öyle milyon dolarlar gidiyor Comoli parazitnden kurtulmalısınızCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Arkadas bu Devlet nerede? Neden bu suca göz yumuyorlar?Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Harward’ta mı öğrendi bu dilenciliği ?sosyetik dilenci ali.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
ne zaman dilencilikten kurtulacaksınız. Allah gözünüzü doyursun:)))))))))))Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
-
kümeyeCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
-
Siz paraları sportif menegerlere , çöp yabancı topçulara , milyon eurolar ile dağıtacaksınız. . Sonra 3-5 bin maaş alan taraftardan 500 tl fedakarlık bekleyeceksiniz. . Verenin aklını seveyim. . . . .Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
50 aidat 500 bağış yarın cumaCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
-
dilencilerCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır