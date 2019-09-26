Fenerbahçe Üniversitesi'ne atanan rektör, Galatasaray'dan istifa etti!

26.09.2019 20:46

Hafta başında Fenerbahçe Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Mehmet Emin Arat, Galatasaray Kulübü üyeliğinden istifa etti. Mehmet Emin Arat, istifasını noter kanalı ile sarı kırmızılı kulübe iletti. Arat'ın Galatasaray üyesi olması, Fenerbahçe camiasında tepkiyle karşılanmıştı.

GALATASARAY LİSESİ'NE DE FENERBAHÇELİ MÜDÜR ATANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Lisesi'nin müdürlüğüne de Fenerbahçe kongre üyesi olan Prof. Dr. Vahdettin Engin atanmıştı.