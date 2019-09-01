Fenerbahçe-Trabzonspor maçı başladı! Canlı anlatım

Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u evinde ağırlıyor. Saat 21.45'te başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

01.09.2019 20:34
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı başladı! Canlı anlatım

Süper Lig'de 3. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u Ülker Stadında konuk ediyor. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor. Saat 21.45'te başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

8' Jose Sosa sarı kart gördü.

6' Fenerbahçe, 6. dakikada Tolga Ciğerci ile net bir fırsat yakaladı, Uğurcan Çakır karşı karşıya durumda gole izin vermedi.

1' Fenerbahçe, 12. saniyede Vedat Muriqi ile gol pozisyonuna girdi, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Sonrasında ofsayt bayrağı kalktı.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

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