Fenerbahçe-Trabzonspor maçı başladı! Canlı anlatım
Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u evinde ağırlıyor. Saat 21.45'te başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
Süper Lig'de 3. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u Ülker Stadında konuk ediyor. Karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetiyor. Saat 21.45'te başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
8' Jose Sosa sarı kart gördü.
6' Fenerbahçe, 6. dakikada Tolga Ciğerci ile net bir fırsat yakaladı, Uğurcan Çakır karşı karşıya durumda gole izin vermedi.
1' Fenerbahçe, 12. saniyede Vedat Muriqi ile gol pozisyonuna girdi, Uğurcan Çakır gole izin vermedi. Sonrasında ofsayt bayrağı kalktı.
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth