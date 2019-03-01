Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Önümüzdeki Sezon Son 50 Yılın En İyi Fenerbahçe'sini İzleteceğiz

Takımın son şampiyon hocası olarak göreve başlayan Ersun Yanal, beklediği ruhu Beşiktaş derbisinde gördü. Dolmabahçe'deki derbide ilk yarıyı 3-0 geride kapatan takımın ikinci yarıda 3-3'ü yakalayıp hatta galibiyeti elinden kaçırması Fenerbahçeliler'in geleceğe yeniden umutla bakmasını sağladı.

YANAL'IN KEYFİ YERİNE GELDİ

Nişantaşı'nda dostlarıyla buluşan Yanal, burada 4 saat oturdu. Dostlarıyla keyifli ve uzun bir sohbet gerçekleştiren Ersun Yanal oldukça neşeliydi.

"YAŞADIĞIMIZ TABLO ZATEN GEÇİCİ"

Tecrübeli çalıştırının, "Beşiktaş derbisinde takım olduğumuzu herkese gösterdik. Ruhumuzu da ortaya koyduk. Bu yaşadığımız tablo zaten geçici. Derbide bu işareti gördük. Seneye çok iyi bir takım olacağız. Gelecek sezon ise son 50 yılın en iyi Fenerbahçe'sini izleteceğiz" diye konuştuğu aktarıldı.

(Akşam)