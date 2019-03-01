Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: Önümüzdeki Sezon Son 50 Yılın En İyi Fenerbahçe'sini İzleteceğiz
Ersun Yanal, derbinin stresini Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla sohbet ederek attı. Yanal, "Derbide takım olduğumuzu gösterdik. Gelecek sezon ise son 50 yılın en iyi Fenerbahçe'sini izleteceğiz" dedi.
Takımın son şampiyon hocası olarak göreve başlayan Ersun Yanal, beklediği ruhu Beşiktaş derbisinde gördü. Dolmabahçe'deki derbide ilk yarıyı 3-0 geride kapatan takımın ikinci yarıda 3-3'ü yakalayıp hatta galibiyeti elinden kaçırması Fenerbahçeliler'in geleceğe yeniden umutla bakmasını sağladı.
YANAL'IN KEYFİ YERİNE GELDİ
Nişantaşı'nda dostlarıyla buluşan Yanal, burada 4 saat oturdu. Dostlarıyla keyifli ve uzun bir sohbet gerçekleştiren Ersun Yanal oldukça neşeliydi.
"YAŞADIĞIMIZ TABLO ZATEN GEÇİCİ"
Tecrübeli çalıştırının, "Beşiktaş derbisinde takım olduğumuzu herkese gösterdik. Ruhumuzu da ortaya koyduk. Bu yaşadığımız tablo zaten geçici. Derbide bu işareti gördük. Seneye çok iyi bir takım olacağız. Gelecek sezon ise son 50 yılın en iyi Fenerbahçe'sini izleteceğiz" diye konuştuğu aktarıldı.
(Akşam)
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AMAN HOCAM BAŞKANDA ÖYLE BAŞTAN KONUŞTU TAKİM DİPLERDE. 50 YILIN DEĞİLDE BİZ AYAĞIMIZI YERE BASALIM BASALIM FENERBAHÇE GİBİ OYNAYALIM YETER BAŞKA BİR ŞEY İSTEMİYORUZ.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ADAM TRABZONDA DA BÖYLE KONUŞTU SONUÇ ORTADA....SENEYE KENDİNE YER YAPIYOR KOVUN GİTSİN ...SEN GELDİN NE YAPTIN KUPADAN ELENDİN LİĞ DE YOKSUN AVRUPADA YOKSUN EEE SENEYE DE FB KALACAKSIN DEMİ YERİNİ YAPIYORSUN ŞİMDİ DEN ..UYAN YÖNETİM UYAN ARTIK..ÜÇBEŞ BAĞIRAN ADAMLA OLMAZ BU İŞLER TAKIM BİTİK ARTIK BEŞ YIL TOPARLANAMAZ ARTIK .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Tabi kalırsan şuan hoca arıyorlar:)))))))))))))))))))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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24. Hafta bu durum geçiciymiş bu hafta rizeye takılırsan 2.ligte 50 yılın en iyi fenerini görürsün aptalCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Atlayın buraya conconlar...Cevap Yaz Yayından Kaldır