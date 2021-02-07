Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un maç boyunca elinden düşürmediği kağıdın sırrı ortaya çıktı

Dev derbide Galatasaray'a 1-0 kaybeden Fenerbahçe'de Erol Bulut'un oyuncu değişiklikleri öncesi elindeki kağıda bakmasının sebebi ortaya çıktı. Bulut'un elindeki kağıdın devre arasında tüm teknik heyet tarafından çalışılan, oyuna dahil olan oyuncular çerçevesinde oluşacak alternatif dizilişlerin yer aldığı bir taktik kağıdı olduğu öğrenildi.

Süper Lig'in 24. haftasında evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un oyuncu değişiklikleri öncesinde elindeki kağıda bakması çok konuşulmuştu. Bunun sebebi ortaya çıktı.

"TRİBÜNDEN TAKTİK GİDİYOR" İDDİALARINA NEDEN OLMUŞTU

Sosyal medyada 'Erol Bulut'a tribünden taktik gidiyor' şeklinde yorumlanan görüntünün aslı çok farklı. Erol Bulut'un elindeki kağıdın devre arasında tüm teknik heyet tarafından çalışılan, oyuna dahil olan oyuncular çerçevesinde oluşacak alternatif dizilişlerin yer aldığı bir taktik kağıdı olduğu öğrenildi.

TAKTİK KAĞITLARI KULÜBEDEKİ EKİPTE YER ALIYOR

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe teknik heyeti, oyunun gidişatına göre yapacağı değişiklikleri önceden belirlediği için farklı dizilişlerin yer aldığı kağıtlar kulübedeki ekipte yer alıyor.

EROL BULUT: KAYBEDİLEN SADECE BİR MAÇ, BAŞINIZI KALDIRIN

Öte yandan 1-0'lık derbi mağlubiyeti sonrası Erol Bulut soyunma odasında öğrencilerine; "Başınızı kaldırın, zirveyle aynı puandayız kaybedilen hiçbir şey yok, sadece bir maç kaybettik, biz şampiyon olacağız." diye konuştu.