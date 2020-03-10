SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Fenerbahçe, teknik direktörlük için Mircea Lucescu ile görüşüyor - Spor
Mircea Lucescu, Fenerbahçe, Romanya, Spor

Fenerbahçe, teknik direktörlük için Mircea Lucescu ile görüşüyor

Fenerbahçe'de teknik direktör çalışması sürerken Mircea Lucescu ismi öne çıkmaya başladı. Romanya'da, tecrübeli teknik adamın sarı-lacivertli takımla adının geçtiği sıcak gelişme olarak duyurulurken, anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

10.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:58
Fenerbahçe, teknik direktörlük için Mircea Lucescu ile görüşüyor

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için Mircea Lucescu isminin öne çıkması, Romanya'da yakından takip ediliyor.

"LUCESCU FENERBAHÇE'YE YAKIN"

Romanya basını; Lucescu'ya resmi teklif olduğu yönündeki haberleri sıcak gelişme olarak geçti. 74 yaşındaki çalıştırıcının; Beşiktaş ve Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'de görev almasının yakın olduğu bildirildi.

Tecrübeli teknik adamın Türkiye A Milli Takımı'nı da çalıştırdığı anımsatılırken, şu anda boşta olduğu ve sıcak saatlerin yaşandığı kaydedildi. Lucescu-Fenerbahçe haberleri ülkede geniş yer bulurken, herhangi bir zaman belirtilmedi.

(Milliyet)

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Fenerbahçe, teknik direktörlük için Mircea Lucescu ile görüşüyor

Haberin Videosu:

Lucescu Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Spor
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme Spor
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu Spor
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Spor
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
Bakan'dan korkutan açıklama: Virüsün ülkede olma ihtimali çok yüksek Spor
Bakan'dan korkutan açıklama: Virüsün ülkede olma ihtimali çok yüksek
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Spor
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Hulusi Akar James Jeffrey Charles Michel
Magazin Nur Dan Can Yaman Acun Ilıcalı Müslüm Gürses
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Malcolm Thomas Radamel Falcao Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla İran Kadın İtalya Petrol
Şu an buradasınız: Fenerbahçe, teknik direktörlük için Mircea Lucescu ile görüşüyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 15:55:50. #1.14#