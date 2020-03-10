Fenerbahçe, teknik direktörlük için Mircea Lucescu ile görüşüyor Fenerbahçe'de teknik direktör çalışması sürerken Mircea Lucescu ismi öne çıkmaya başladı. Romanya'da, tecrübeli teknik adamın sarı-lacivertli takımla adının geçtiği sıcak gelişme olarak duyurulurken, anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için Mircea Lucescu isminin öne çıkması, Romanya'da yakından takip ediliyor.

"LUCESCU FENERBAHÇE'YE YAKIN"

Romanya basını; Lucescu'ya resmi teklif olduğu yönündeki haberleri sıcak gelişme olarak geçti. 74 yaşındaki çalıştırıcının; Beşiktaş ve Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'de görev almasının yakın olduğu bildirildi.

Tecrübeli teknik adamın Türkiye A Milli Takımı'nı da çalıştırdığı anımsatılırken, şu anda boşta olduğu ve sıcak saatlerin yaşandığı kaydedildi. Lucescu-Fenerbahçe haberleri ülkede geniş yer bulurken, herhangi bir zaman belirtilmedi.

(Milliyet)