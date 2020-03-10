Fenerbahçe, teknik direktörlük için Mircea Lucescu ile görüşüyor
Fenerbahçe'de teknik direktör çalışması sürerken Mircea Lucescu ismi öne çıkmaya başladı. Romanya'da, tecrübeli teknik adamın sarı-lacivertli takımla adının geçtiği sıcak gelişme olarak duyurulurken, anlaşmanın yakın olduğu belirtildi.
10.03.2020 15:51 | Son Güncelleme: 10.03.2020 15:58
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için Mircea Lucescu isminin öne çıkması, Romanya'da yakından takip ediliyor.
"LUCESCU FENERBAHÇE'YE YAKIN"
Romanya basını; Lucescu'ya resmi teklif olduğu yönündeki haberleri sıcak gelişme olarak geçti. 74 yaşındaki çalıştırıcının; Beşiktaş ve Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'de görev almasının yakın olduğu bildirildi.
Tecrübeli teknik adamın Türkiye A Milli Takımı'nı da çalıştırdığı anımsatılırken, şu anda boşta olduğu ve sıcak saatlerin yaşandığı kaydedildi. Lucescu-Fenerbahçe haberleri ülkede geniş yer bulurken, herhangi bir zaman belirtilmedi.
(Milliyet)