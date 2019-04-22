Fenerbahçe Soyunma Odasına Dürüm Getiren Kişi Konuştu!
Fenerbahçeli futbolcuların, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası soyunma odasına dürüm siparişi vermesi olay olmuştu. Dürümleri hazırlayan kişi, "65 kişilik et şiş, tavuk şiş, ayran ve tatlı siparişi aldık." dedi.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı sonrası soyunma odasına sipariş edilen dürümler sosyal medyada gündem olmuştu.
Dürümleri hazırlayan işletmenin sahibi olan Soner Kolcuoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin organizasyonuyla ilgilenen firma tarafından 65 adet et şiş, tavuk şiş, ayran ve tatlı siparişi aldık. Dürümleri hazırladıktan sonra stada götürdük ve yetkililere teslim ettik. Beğendikleri konusunda geri dönüş aldık. Alanya'ya deplasmana gelen birçok kulüp için daha önce yemek hazırlamıştık. Fakat bu sefer çok fazla gündem oldu. Açıkçası konunun buralara geleceğini tahmin etmemiştik" dedi.
(Futbol Arena)
YORUMLAR (39)
-
sonra taraftartan para istiyorlar şu zenginliğe lükse bak rezillik. 60 milyon euro dendiğinde de euro 6dan düşüktü bugün maalesef 6.50 civarlarında. Kur farkıyla borç 25 milyon daha arttı. Geçen hafta 100 milyon daha borç açıklandı. Batırdılar kulübü şimdi paralarımızı istiyorlar. Taraftarın parasıyla olmaz bu iş milyonlar gerekli. Berabere kalsanız yine para girecek kulübe. Zengin çocukların oyuncağı değil FENERBAHÇE. Halkın cebindeki parayı istiyorlar siz zenginler ne yapıyorsunuz mahvettinizCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Haftaya trabzon maçından sonrada hamsiyi yersiniz artık))Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Afiyet olsun ama, soyunma odasında yemeselerdi, daha iyi olurdu.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
Biz iki kuruş paramızı sizlere verelim siz hiçbirşey olmamış gibi zevki sefaya devam,yazılklar olsun size.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Tolgay ARSLAN senden kurtulmanın huzurunu yaşıyoruz.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır