Fenerbahçe Soyunma Odasına Dürüm Getiren Kişi Konuştu!

Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçı sonrası soyunma odasına sipariş edilen dürümler sosyal medyada gündem olmuştu.

Dürümleri hazırlayan işletmenin sahibi olan Soner Kolcuoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin organizasyonuyla ilgilenen firma tarafından 65 adet et şiş, tavuk şiş, ayran ve tatlı siparişi aldık. Dürümleri hazırladıktan sonra stada götürdük ve yetkililere teslim ettik. Beğendikleri konusunda geri dönüş aldık. Alanya'ya deplasmana gelen birçok kulüp için daha önce yemek hazırlamıştık. Fakat bu sefer çok fazla gündem oldu. Açıkçası konunun buralara geleceğini tahmin etmemiştik" dedi.

(Futbol Arena)