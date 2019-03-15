Fenerbahçe, Sivasspor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu
Süper Ligde 26. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Saat 20:30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
Spor Toto Süper Ligin 26. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek. Saat 20:30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Ayew, Zajc, Moses, Soldado
SİVASSPOR: Tolgahan, Fatih, Barjsmyr, Papp, Ziya, Hakan, Özer, Ndinga, Douglas, Diabate, Emre Kılınç
YORUMLAR (1)
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Sivas fenere yatar onlar kardeş iki takımCevap Yaz Yayından Kaldır