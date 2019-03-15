Fenerbahçe, Sivasspor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

Süper Ligde 26. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Saat 20:30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, Sivasspor'u Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu

Spor Toto Süper Ligin 26. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Mücadeleyi Bülent Yıldırım yönetecek. Saat 20:30'da başlayacak mücadele öncesi ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Tolgay, Ayew, Zajc, Moses, Soldado

SİVASSPOR: Tolgahan, Fatih, Barjsmyr, Papp, Ziya, Hakan, Özer, Ndinga, Douglas, Diabate, Emre Kılınç

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